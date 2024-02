Por la quita del subsidio de transporte, Salta busca declarar la emergencia

La provincia ingresará un proyecto de Ley a la Legislatura salteña para declarar la emergencia en el transporte. Así lo anunció el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, quien junto a los ministros de Economía, Roberto Dib Ashur y de Infraestructura a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, brindaron, a los Diputados, un panorama general del estado de la provincia respecto de la economía, obras y el vínculo con el Estado Nacional.

Fue en un encuentro que tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara Baja en donde participaron 28 legisladores de las diversas fuerzas políticas que representan a Salta.

En la ocasión, Villada indicó que, "hay gran dificultad para llegar a definiciones porque la potestad de tomar decisiones, a nivel nacional, está monopolizada lo que nos brinda gran incertidumbre", en esa línea el funcionario habló sobre el subsidio al transporte y aclaró que, "la voluntad de diálogo no se traduce en la resignación de defender a los salteños. No podemos resignarnos a que haya subsidio de transporte en AMBA y en el interior no. Vamos a avanzar por las vías que corresponden y apelar al Estado de Derecho", aseguró.

En ese marco, Villada adelantó que pronto ingresará a la Legislatura un Proyecto de Ley que declara la Emergencia en el Transporte porque "estamos en una situación que requiere volver a discutir las normas de regulación y rever el esquema de contrato que tenemos con los prestatarios", explicó Villada.

Por su parte el ministro, Dib Ashur indicó que, "Salta ha logrado un ejercicio de cuatro años hasta el 2023, con equilibrio fiscal, reduciendo a 160 millones de dólares la deuda, manteniendo 2.100 obras, sueldos iguales o por encima de la inflación y cuentas generales del ejercicio presentadas".

En el trascurso de su alocución, el Ministro de Economía explicó que "el Gobierno Nacional impulsa un plan ortodoxo con menos presencia del Estado y más mercado, un camino de ajuste y restricción para lograr el equilibrio fiscal, donde Salta obtuvo 17 millones de dólares menos en enero".

También mencionó la baja en la actividad económica, en los salarios reales y la generación de más pobreza.

Finalmente expresó que, "en este contexto, con gran esfuerzo lo que queremos es proteger el trabajo salteño; procurar que los sistemas de salud y educación se recientan lo menos posible; acompañar a los municipios y fijar prioridades", entre otros aspectos.

Camacho presentó un paneo general de las obras que se ejecutan en Salta, diferenciándolas por su fuente de financiamiento (internacional, nacional y provincial), haciendo a su vez un recuento de las que están en marcha y las que se encuentran paralizadas por la falta de envíos de fondos por parte del Gobierno nacional. En esta línea, informó a los legisladores que la deuda en concepto de obras públicas asciende a los $12.080 millones.

El titular del Ministerio de Infraestructura aclaró que pese a que Nación suspendió el envío de recursos acordados, "hay obras que no se van a congelar ni quedarán inconclusas porque responden a necesidades básicas de los salteños como lo son la construcción del alteo del dique El Limón, viviendas, escuelas técnicas". También hizo mención a que los Centros de Desarrollo Infantil se ejecutarán con fondos provinciales y que también está asegurada la consecución de 170 obras con fondos provinciales.

El funcionario indicó la imposibilidad de que la Provincia se haga cargo de las obras viales en rutas nacionales, pues se tratan de proyectos de envergadura que exceden el presupuesto salteño.