Otra vez la Av. Banchik: Un herido tras un choque entre una camioneta y una moto

Apenas pasadas las 24 horas de un fuerte siniestro vial entre un colectivo y una camioneta en sobre Avenida Banchik, la mañana de este martes se registró un nuevo siniestro a metros del ocurrido ayer.

Una camioneta, guiada por un hombre mayor de edad y con un acompañante, empezaba a realizar el giro de la avenida, altura YPF, cuando fue impactada por la motocicleta guiada por un joven.

Tras el impacto, que al parecer llevaba casco puesto, fue asistido y derivado en ambulancia al hospital con múltiples golpes.

Desde el lugar, el conductor de la camioneta dijo por Multivisión "Ya me tocaba el verde y empecé a pasar despacio y cuando miré un poquito al costado izquierdo ya vi la moto encima mio, ya no podía hacer nada. Estaba sentado ahí, le salía sangre de la boca, que fue por el golpe y llevaba casco. Yo al darme vuelta me entró polvillo del vidrio en la vista. Parece que le quería ganar al semáforo pero ya estaba en verde".