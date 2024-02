Alarma: En lo que va del 2024, ya son 21 las muertes en siniestros viales

Los números en cuanto a siniestralidad no son alentadores con apenas el transcurso de 50 días del 2024. La imprudencia, el alcohol y el no respetar las normas de tránsito son sin dudas las causas de estos hechos lamentables que destruyen familias por completo, pero a pesar del dolor que ve en el otro, la gente parece no tomar conciencia a la hora de subir a un vehículo, cualquiera sea su tipo y es así que este 2024 Salta ya registra más de 20 víctimas fatales.

Durante el fin de semana las rutas y calles de la provincia se cobraron la vida de dos hombres. Uno de los siniestros se registró en Salta Capital, sobre ruta Nacional N°51 intersección con Circunvalación Oeste, allí un peatón fue embestido por automovilista, que asegura que la víctima se cruzó imprevistamente, no pudiendo evitar embestirlo.

El otro hecho lamentable ocurrió en ruta nacional N° 34, Salvador Mazza, donde por razones que aún se investigan, un joven de conductor de 37 años de edad perdió el control de su automóvil e impactó contra un árbol , perdiendo la vida al instante.

Por eso desde la fuerza policial que cada fin de semana reanuda sus esfuerzos por controlar rutas y avenidas, piden a la comunidad usar todas las medidas de seguridad que ofrece cada vehículo, sea motocicleta, automóvil o bicicleta, además de respetar todas las reglas de tránsito. También invitó a los peatones a preservar sus vidas utilizando las equinas para cruzar, respetar los semáforos y estar atentos.