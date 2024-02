Es feriado en la provincia, ¿cómo trabajará el comercio esta jornada?

En el día de hoy se conmemora uno de los acontecimientos más importantes en el camino a la independencia, la Batalla de Salta, por lo cual los actos, desfiles y los colores salteños serán los protagonistas del día.

Motivo del recuerdo de la Batalla de Salta, este martes 20 de febrero es feriado provincial, laborable para algunos y jornada de descanso para otros como la administración pública.

Desde el sindicato de Comercio, Ángel Ortiz, comentó a el Once Tv, que según la ley de contratos de trabajo gran parte de Salta no trabajará, lo cual si harán los supermercados y rubros de movimiento.

A partir de un relevamiento desde el sector, pudieron determinar que la actividad principalmente en el centro de la ciudad, será mínima por los actos protocolares y los desfiles que la mayoría de los salteños se acerca a presenciar.

“Será un día de baja actividad comercial. El miércoles se volverá a la actividad lisa y llana”.

Para los trabajadores que convoquen en este día, el pago no será doble ya que se asimila a un día no laborable, esto a razón que los feriados provinciales no tienen el mismo alcance que el nacional.