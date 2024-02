Peligro, estafas online: "Recibimos denuncias de todo tipo, no siempre minimizan los riesgos"

En las últimas horas InformateSalta se hizo eco nuevamente de los episodios de estafas que sufren los salteños, ahora con la modalidad de comprar una bicicleta por las redes sociales, pero luego reciben cajas vacías, sin poder recuperar el dinero invertido y con los malhechores "desaparecieron" tras haber cometido sus fechorías.

Según pudo saber nuestro medio, hay personas que compraron en el Marketplace de Facebook, abonaron una seña o en algunos casos la totalidad del precio de una bicicleta, pero nunca la reciben. Muchas veces utilizan fotos y hasta información de comercios locales reconocidos, pero les roban las fotos y publicaciones para confundir a la gente con mala intención.

Al respecto de esta situación InformateSalta se comunicó con la doctora Sofía Cornejo, de la Fiscalía Penal de Ciberdelincuencia quien ahondó en que estas modalidades se están suscitando por diferentes redes sociales, pidiendo a quienes vayan a comprar que hagan un chequeo de quiénes son los potenciales vendedores, como así tomar todos los recaudos necesarios.

"Se ven denuncias de todo, cuando uno compra en internet, donde se ve un mercado interesante, en realidad uno está comprando en medio de un riesgo y no siempre se piensa en minimizarlos", indicó primeramente, sumando que estos casos de 'avivadas' se suscitan tanto en Instagram como en Facebook. En cuanto a los episodios, contó que la gente llega a hacer un primer depósito o transferencia pero el producto no llega, luego empieza a hablar con el 'vendedor' mediante WhatsApp, que ya es una segunda instancia de la operatoria, pero ante el reclamo estos desaparecen, no vuelven más o hacen bloqueos de líneas.

"El escenario que nos presenta internet es complejo, debemos por lo menos tener las herramientas y la posibilidad de minimizar los riesgos con pequeños chequeos"

Es por eso que indicó que, en el caso de las redes sociales, es imperioso chequear bien la información de quien dice ser vendedor, investigar los perfiles, en qué fecha fueron creados, cantidad de seguidores, si son de Salta, e inclusive revisar si cambian de nombre o qué productos vendieron con anterioridad. "De una semana a otra cambian de nombre y productos", recalcó.

Indicando que en la Fiscalía reciben muchas denuncias, la fiscal Cornejo dijo que no está demás tener los recaudos al día al momento de hacer una compra. "uno debe pensar que está asumiendo algún riesgo al hacer clic, se deben minimizar los riesgos con pequeños chequeos, no demos datos personales porque podemos perder un producto o plata pero que el estafador no tenga nuestros datos", concluyó.