Ola de estafas en compras de bicicletas por Internet: alertan a los salteños

Reciben cajas vacías, les cobran una seña y desaparecen, utilizan perfiles de redes sociales truchos, crean páginas truchas, en Marketplace publican ofertas de bicicletas a precios que son imposibles y nunca se concretan, y la lista sigue.

En momentos en que la bicicleta se ha vuelta un elemento muy demandado, no sólo es impresionante la cantidad de rodados que por día se roban en Salta, sino que son muchísimos los casos de estafas que se realizan por intentar comprar una a través de Internet.

El comercio electrónico sigue en aumento, pero a la par, los delincuentes se las ingenian para estafar a la gente. Desde Informatesalta hemos conocido casos de salteños que compraron una bicicleta por Internet y recibieron una caja vacía. También supimos de personas que compraron en el Marketplace de Facebook, abonaron una seña o en algunos casos la totalidad del precio de una bicicleta, pero nunca la reciben. Muchas veces utilizan fotos y hasta información de comercios locales reconocidos, pero les roban las fotos y publicaciones para confundir a la gente con mala intención. Y el colmo es que se da como dirección en Salta de una muy reconocida marca de bicicletas, con una web muy similar a la original y un carrito de compras, aunque la misma tiene sede en Buenos Aires. Las personas que compran ahí son estafados.

Y pasa todos los días. Los estafadores se aprovechan de la necesidad de la gente ya que los precios que publican y con los que intentan captar "clientes" son muy tentadores, a veces a mitad de precio de lo que realmente cuestan, pero obvio, al final todo es lamento.





Por eso advertimos siempre a tener cuidado, no dejarse engañar. Verificar con quien se está hablando, verificar que lo que se ofrece sea real. De ser posible ir a la tienda física si la compra es en Salta y no hacer todo de manera virtual. No abonar una seña, menos la totalidad de la bicicleta, hasta no tener un contacto cara a cara.

El verso que arman, las respuestas que dan están muy bien planeadas y es facil caer en la trampa. Así que a prestar mucha atención sobre todo en los mensajes y ofertas de Facebook o WhatsApp, que son los medios preferidos de los delincuentes. Suelen presentar errores de ortografía, siempre piden una seña, un adelanto o el pago del flete o costo de envío para luego recién entregar el producto. Si ves algunas de estas cosas, atención, es muy posible que sea todo trucho.

El descargo de Vairo

"Nos dirigimos a la comunidad ciclista con el fin de alertarles sobre una serie de estafas que se están llevando a cabo a través de varios sitios web falsos que ofrecen en venta bicicletas Vairo. Este aviso se debe a que la empresa ha recibido muchos informes de usuarios que han sido víctimas de estas estafas y apunta a prevenir a la comunidad para evitar más casos.

La página web falsa (las cuales cambian de URL o dominio constantemente) y los perfiles falsos en redes sociales como Instagram y Facebook, han sido cuidadosamente diseñados para parecer auténticos y ofrecen productos de Vairo a precios muy bajos y con promociones tentadoras. Sin embargo, una vez que los usuarios realizan el pago, no reciben los productos y no obtienen respuesta del sitio web. Estas actividades fraudulentas pueden afectar la reputación de la marca y perjudicar a sus clientes.

La empresa Vairo Bikes no tiene ninguna relación con estos sitios falsos, además de no tener un canal de venta online de sus productos, manejándose desde siempre en su larga y prestigiosa historia con distribuidores oficiales que se pueden encontrar en la web oficial: www.vairo.com/bikes.

Recomendamos encarecidamente a todos los usuarios que verifiquen cuidadosamente la autenticidad de los sitios web antes de realizar cualquier compra.



Además, queremos recordarles que es importante tomar precauciones al realizar compras en línea: tener en cuenta la búsqueda de referencias de compra en sitios web; verificar la autenticidad de la página; en el caso de perfiles en redes sociales, observar comentarios realizados por los usuarios, el margen de tiempo de los posteos y desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad.

Consejos de seguridad

Internet se ha convertido en un gran aliado para adquirir ciertos productos, pero más allá de las compras existe un riesgo a tener en cuenta. Nunca sé sabe si las plataformas que aparecen en el buscador son seguras, por consiguiente, te damos 10 consejos parar comprar de manera segura.

1.- Usar plataformas oficiales

La primera recomendación consiste en buscar las mejores ofertas en plataformas verificadas, conocidas, con buena reputación, debido a que hay un equipo de expertos que aseguran a los usuarios que está comprando un producto al mejor precio, pero puede ser mentira.

2.- Configurar un antivirus

Se trata de una regla básica que protege al dispositivo para evitar la instalación de malware y la filtración de datos bancarios o información personal.

3.- Las webs anticuadas no son confiables

La maquetación y el aspecto de un comercio electrónico son dos características a tener en cuenta a la hora de hacer una compra online, debido a que los sitios falsos suelen tener un aspecto anticuado.

4.- Revisar la información legal

Los internautas pueden conocer el teléfono, el domicilio, la razón social u otros datos de la compañía para comprobar de que no se trata de una estafa.

5.- Mirar los posibles métodos de pago

Cuantos más métodos de pago permita la página web más fiable es. Además, es fundamental prestar especial atención a los ecommerce que solo permiten transferencias o pagos con Western Union, debido a que podría tratarse de un sitio fraudulento.

6.- Comparar precios

Las ofertas muy llamativas pueden ser falsificaciones de producto o cualquier otro tipo de estafa, por consiguiente, los especialistas recomiendan realizar una pequeña comparativa de precios en diversos sitios web. no dejarse llevar...

7.- Activar la verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos impide que los hackers accedan a las cuentas con una capa adicional de seguridad, así pues, se vela por la privacidad de la información personal.

8.- La web debe tener el certificado SSL

Este certificado asegura la privacidad de los datos para evitar que no sean filtrados, por lo tanto, se recomienda que el sitio tenga el certificado SSL.

9.- Comprobar opiniones

Es recomendable prestar atención a las experiencias de otros compradores a través de las opiniones para comprobar si el proceso de compra es seguro o no. Se trata de un gesto sencillo a la hora de prevenir posibles fraudes.

10.- Ignorar mensajes sospechosos

Cada vez es más habitual encontrar pop-ups que indican al usuario que ha recibido un premio o emails indicando que deben recoger un paquete que no han pedido. Nunca nadie regala nada.