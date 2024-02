Excombatientes salteños también repudian el viaje de Cameron a Malvinas

Motivo de reclamo que tuvo lugar por estas horas en nuestro país, fue la visita que realizó el ex primer ministro y actual canciller de Reino Unido, David Cameron, a las islas Malvinas donde dijera que espera éstas sigan bajo bandera británica “por mucho tiempo, posiblemente para siempre”.

Ante su visita, las asociaciones de veteranos y ex combatientes de la gesta de 1982 no se quedaron callados, al contrario, repudiaron de inmediato el paso de Cameron por Malvinas, sus dichos y también “la cercanía” mostrada por el Gobierno argentino al ministro plenipotenciario británico.

Al respecto InformateSalta estuvo dialogando con Jorge García, del Centro de Excombatientes de Malvinas Salta y sobreviviente del ataque al crucero ARA General Belgrano, quien no ocultó su descontento ante realidad y los constantes agravios del país europeo.

“Como las personas más cercanas a la causa Malvinas, repudiamos totalmente las agresiones permanentes, no solo con esta visita, sino que permanentemente Reino Unido hace a nuestra patria y nuestros intereses en el sur”, aseveró primeramente.

A esto agregó que los excombatientes están alertas por cuando “vemos que están acompañados por el accionar de este nuevo gobierno que, de alguna manera, acompaña estas actitudes del Reino Unido; con bombos y platillos la canciller (argentina, Diana Mondino) dijo que estaba contenta que vinieran por aquí”.

“Vemos con mucha preocupación estas cosas, se instalan radares británicos en el sur, la cuestión de la pesca, la gran base de la OTAN en Malvinas, lo vemos muy peligroso para el futuro”

Por otra parte nuestro medio le consultó sobre el regalo que la vicepresidente de Argentina, Victoria Villarruel, recibió en su paso de Salta el cual le fue entregado por un ex combatiente y que la emocionó, llorando en medio del acto. Si bien no participó de ese regalo, García rescató que alguien “le hizo un agradecimiento a su padre que ya no está, ella es hija de un veterano, interpretó que vino por ese lado” la emoción que mostró.