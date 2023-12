Excombatientes de Malvinas rechazan reconocimiento de "veteranos" a soldados continentales

Ex combatientes de la guerra de Malvinas se hicieron presentes durante la mañana de este martes en las afueras de la Legislatura Provincial, donde protestaron contra un proyecto a debatirse en Diputados para el reconocimiento de soldados continentales como combatientes en el conflicto bélico de 1982.

Este proyecto, incluido en el acta de temas para tratar por los legisladores, prevé declarar el reconocimiento moral e histórico en el ámbito de la provincia de Salta a los soldados continentales que fueron convocados, acuartelados, movilizados o no movilizados, durante la guerra.

Esa iniciativa causó el descontento de las asociaciones de veteranos y familiares de caídos, reconocidos por la Ley Nacional quienes desde temprano se ubicaron frente al palacio legislativo para pedir a los Diputados que no aprueben ni debatan el proyecto, al considerarlo incorrecto y erróneo.

El móvil de InformateSalta estuvo en el lugar donde dialogó con José Mansilla, de la Asociación de Veteranos del departamento San Martín, quien ahondó en el malestar. “Vinimos a ver si podemos frenar esto, de quienes quieren llamarse veteranos para percibir una pensión y una obra social, cuando ellos no fueron a Malvinas”, aseveró.

Dicho esto sumó que quienes piden el reconocimiento “ni conocen siquiera la causa donde estuvimos nosotros, 74 días en Malvinas donde nos tocó combatir con 18 años, yo fui soldado, caí prisionero, y esta gente reclama ese derecho, no es juntos”, consideró.

“Hay madres que reclaman a sus hijos, esposas que reclaman a sus esposos y esta gente reclama un sueldo, no es justo”

Así comentó que era la expectativa de las entidades que la iniciativa no prospere y que los legisladores entiendan la incongruencia de, lo que consideraban, no corresponde como reconocimiento. “Creemos que no se va a aprobar, para que no ensucien el nombre de los veteranos, que no usen la palabra Malvinas y usen las banderas”, concluyó.