Aumento excesivo de alquileres, el principal motivo de consulta en la asesoría municipal

Ante el incremento de las consultas y denuncias por parte de inquilinos, la Municipalidad recuerda que se brinda asesoramiento gratuito sobre alquileres a vecinos de la ciudad.

Las denuncias y consultas tienen que ver con el aumento excesivo del valor de los alquileres, que no está previsto en el contrato, y los pedidos de desocupación cuando el plazo aún no se cumplió. Hay que tener en cuenta que no se puede modificar lo que se firmó aún con la derogación de la ley de alquileres.

A raíz de esta situación, la Municipalidad brinda a los vecinos asesoramiento a través abogados especializados de la Dirección de Atención al Inquilino. También ofrece la posibilidad de solicitar una audiencia con el propietario del inmueble para intentar llegar a un acuerdo.

Emilia Ruiz, directora de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino, invitó a todas las personas que están atravesando situaciones similares a acercarse a la Municipalidad para intentar encontrar una solución.“Nosotros instamos a todos los inquilinos que se encuentren en una situación injusta que se acerquen, pidan asesoramiento y realicen la denuncia a fin de celebrar una audiencia para poder llegar a un acuerdo”,

Desde la Dirección también recomiendan pedir asesoramiento a la hora de firmar nuevos contratos, ya que ahora las partes pueden pactar libremente tanto el precio, como el plazo de vigencia y la moneda de pago, entre otros factores.