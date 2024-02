Motochorros dejaron con graves lesiones a una mamá y sus dos pequeños en Orán

Habla de inseguridad en el Norte provincial es algo que se da a diario ya que se ha vuelto el escenario de los delincuentes que actúan sin ningún pudor en cualquier lugar, a cualquier hora y sin importar quien sea su víctima.

Esto le sucedió a Claudia una joven mamá oranense, desde una habitación de hospital, aún conmocionada y con lesiones a la vista, pidió Justicia por sus hijos y ella que fueron víctimas de motochorros violentos en horas de la tarde del miércoles sobre calle España, antes de llegar a calle Lavalle.

"Me desplazaba llevando a mi hija a gimnasia por calle España, antes de llegar a Lavalle fui sorprendida por dos menores de edad, en moto, quisieron asaltarme, sacarme la bandolera que traía, mi hija venía atrás, mi hijo el más chiquito venía adelante conmigo. Me arrebataron la cartera no me sacaron nada pero sí el hecho fue terrible, pero podría haber sido peor".

Si bien Claudia contó que no llegaron a robarle, sus dos hijos de 13 y 7 años y ella resultaron con serías lesiones. "Mi hijo de 7 años está todo golpeado, mi nena tiene 13 años y esta quebrada la clavícula, golpes en la cabeza, no quedó internada pero está en tratamiento médico con reposo, a mí anoche me hicieron la placa, tengo quebrada la muñeca, me tienen que hacer una cirugía, creo que me van a poner un yeso mientras tanto", relató.

Preocupada, Claudia dijo: "Me preocupa la situación de mis hijos, ahora estoy acá, no puedo ver a mi hijo, esta muy asustado, me necesita. Esta con mi mamá y mi otra nena esta con su otra abuela. Ahora no los voy a poder atender, están muy asustados", concluyó por OTC Noticias.

Increíblemente aún la mujer no pudo radicar la denuncia por su condición pero desde la policía no se acercaron para tomarle la misma.