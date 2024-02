Fondo de Apoyo a Jubilados: Quiénes aportarán y a quiénes se invitó a contribuir

Fue hace unos días cuando el Gobierno de la Provincia, mediante decreto 113/2024, anunció la creación de un Fondo Solidario de Apoyo Temporario para Jubilados que perciban el haber mínimo, con el objetivo de brindar un respaldo adicional a los adultos mayores en los actuales momentos de dificultad económica.

Esto surgió como iniciativa del gobernador Gustavo Sáenz, para poder brindar un respaldo adicional a los adultos mayores en momentos de dificultad económica. El fondo tiene como propósito principal asistir a los jubilados en situaciones de emergencia, tales como medicamentos, alimentación y servicios.

Al respecto de este tema y profundizando en el mismo, InformateSalta estuvo dialogando con el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, quien contó cómo será el aporte que realizarán los funcionarios de la Provincia al fondo, cuántas veces será la retención y la invitación que se hizo a otros poderes a sumarse en la acción.

Primeramente recordó que el gobernador Sáenz tomó la iniciática “reconociendo el esfuerzo del jubilado, asistir a un grupo de ellos que cobran una jubilación mínima, que no tienen otra posibilidad de ingreso, que no son propietarios, que no tienen otra alternativa pero tienen necesidades como medicamentos”, ejemplificó.

Dicho esto mencionó que el fondo no tiene un carácter permanente, y que el dinero con el que se conformará “va a venir del aporte solidario que harán los funcionarios de rango, del sector político del Poder Ejecutivo”. No obstante “hemos invitado a adoptar igual criterio a la Legislatura, tanto a Diputados como a Senadores, y también al Poder Judicial”.

¿Cuánto será el aporte que harán? Según especificó Villada, en el decreto mencionado se fija que el gobernador contribuirá con el 50% de su salario “y de allí, de manera escalonada, se irá haciendo es conformación”. También especificó que “es el Ministerio de Economía quien lleva adelante ese proceso”.

Por último y respecto a que el fondo no es permanente, aclaró que el mismo procederá en dos oportunidades, siendo en marzo cuando se haga la primera retención y en junio se proceda con la segunda y última.