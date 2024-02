Sáenz cargó contra Milei por los recortes en el incentivo docente, transporte y módulos alimentarios

En medio de un difícil contexto económico y social, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, informó que la situación de la provincia es díficil ya que en los últimos meses dejó de percibir más de 20 mil millones mensuales a raíz de los recortes de transferencias.

A días del inicio de clases, que fue pospuesto para el 4 de marzo, se mostró preocupado y ocupado por dar solución a los recortes en el incentivo docente. “Eso no afecta a la casta política, a los gobernadores, a los legisladores. Eso afecta a los maestros. Pero no solo a los maestros, también a los niños. A los niños que son rehenes muchas veces de estas decisiones”.

En ese punto, pidió compresión a los maestros. “La verdad que sería muy triste que no empiecen las clases con un gobernador que hasta diciembre cumplió con su palabra pagándoles por arriba de la inflación”.

Seguidamente, dijo que se pondrá al frente de la lucha docente para recuperar ese derecho adquirido. “Voy a luchar para que se les dé lo que corresponde, me voy a poner al frente”.

Transporte

También hizo hincapié en la quita de los subsidios al transporte. “Voy a luchar para que no tengan que pagar ese incremento a aquellos que usan este único medio de transporte que tenemos en la provincia de Salta”

“Me voy a poner al frente de todo lo que sea necesario para luchar por los intereses de cada uno de los salteños”

Mortalidad infantil

A su vez, lamentó la decisión de Nación de no enviar más los módulos alimentarios focalizados que son un convenio y una ley de muchos años fundamentales para que los niños no vuelvan a padecer hambre.

“Lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos respuesta de Acción Social de la nación si se va a continuar o no con estos módulos que ya fueron devengados que ya están en el presupuesto nacional y que ya están previstos para ser enviados”.

Insultos y descalificaciones

El gobernador apuntó contra el Presidente y dijo que hasta ahora solo recibió fueron insultos y descalificaciones. “Se equivocan si piensan que traicionar es no acompañar a un gobierno nacional cuando te pide que votes y levantes la mano en contra de los intereses de mis queridos salteños, ahí no me van a encontrar”

Reclamo por la falta de federalismo

“Cuando nos toca gobernar ya no estamos en televisión, cuando nos toca gobernar tenemos la responsabilidad de responder a los que nos votaron y a los que no nos votaron, sin hacer ningún tipo de diferenciación”

Pandemia económica

Sáenz señaló que “hoy tenemos una pandemia económica”, donde visiblemente sabemos quiénes son los que la están llevando adelante y no quieren sentarse en una mesa de encuentro, para terminar con esta pelea que no le hace bien a nadie, que tiene paralizado el país y la provincia.

“Vamos a seguir peleando por los derechos de los salteños, vamos a seguir peleando por la integración del norte al centro del país. Pero muchachos, necesitamos ruta, necesitamos acueductos, necesitamos que nos den las herramientas que le dieron siempre al centro del país para que crezca. Tenemos todo para darle al mundo”