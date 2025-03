Lemoine explosiva: "Jorge Macri tiene la costumbre de mandar fotos pi.. a las chicas"

La diputada nacional libertaria Lilia Lemoine, conocida por sus intervenciones polémicas y sus cruces internos dentro de su propio partido, protagonizó una entrevista polémica con el periodista Esteban Trebucq, que dejó sorprendidos tanto a los seguidores como a los detractores de la política argentina. En un momento de la charla, Lemoine compartió detalles sorprendentes sobre su relación con personas cercanas al exministro y actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Lemoine comenzó la conversación mencionando a un amigo cercano de Jorge Macri, con quien, según afirmó, habría tenido contacto mediante mensajes constantes. “Un amigo de Jorge Macri, podés creer que comparten costumbres, me estuvo mandando mensajes, mensajes, mensajes, y me mandaba fotos con Jorge Macri“, relató la diputada. Ante la sorpresa del periodista, que intervino en tono de incredulidad, Lemoine aclaró: “Y es conocido por mandar muchos mensajes a las mujeres”.

Trebucq, visiblemente asombrado, preguntó rápidamente: “¿Qué culpa tiene Jorge Macri de eso?”, a lo que Lemoine respondió sin dudar: “No, no, Jorge Macri. Y el amigo se ve que es parecido, aunque no me mandó foto pija, aclaro“. La declaración dejó al periodista completamente desconcertado, y su intervención volvió a sonar incrédula: “¿Cómo?“

La diputada continuó con su relato, asegurando que el comportamiento de Jorge Macri y su amigo era similar: “Debe ser un poco más educado que Jorge Macri. Parece que el muchacho tiene la costumbre de mandar foto pija a las mujeres“. La reacción del periodista no se hizo esperar: “¿El amigo de Jorge Macri?” “No, Jorge Macri“, afirmó Lemoine.

Con una mezcla de asombro y desconfianza, Trebucq siguió indagando, pero Lemoine insistió en la veracidad de su información, explicando: “Porque me crucé con gente que las recibió”. Sin embargo, el periodista fue firme en su intervención: “¿Vos no recibiste?”, a lo que Lemoine, con un tono irónico, respondió: “No, sería un suicida si me manda a mí”.

Lemoine, conocida por su postura desafiante y su estilo directo, no es ajena a la controversia, habiendo protagonizado anteriormente enfrentamientos con figuras de su propio partido, como la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y la diputada Juliana Santillán. Estas recientes declaraciones solo suman a la lista de intervenciones que la diputada ha realizado a lo largo de su carrera política, las cuales han generado tanto apoyo como críticas.

Lo cierto es que este cruce de declaraciones no solo ha puesto en el centro de la escena a Lemoine, sino también a Jorge Macri, quien, lejos de quedar al margen, se ve envuelto en una nueva polémica que seguramente dará que hablar en los próximos días. /Infocielo