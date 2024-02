“Michel Bouvier es una víctima y como tal merece el trato debido y respeto”

En el marco del pronunciamiento de la Corte Suprema nacional que dejó sin efecto la sentencia a prisión perpetua dictada contra Santos Clemente Vera, el padre de una de las víctimas, Michel Bouvier, llegó a la provincia y se reunió con el Gobernador y funcionarios, también manifestó que pediría la reapertura de la causa.

Ante esto, el Procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, fue consultado por el pronunciamiento de la Corte Suprema y acerca de la posibilidad de reabrir la causa.

El Procurador manifestó que, ante lo establecido por la Corte Suprema, que no declara la nulidad de lo actuado o de los pronunciamientos anteriores sino la falta de competencia del Tribunal de impugnación para revertir la absolución por la duda en condena de Santos Clemente Vera, todavía falta el anuncio por parte de la Corte de Justicia local sobre el máximo tribunal judicial.

“Después que se pronuncie la Corte habrá que ver que es lo que sucede” dijo el jefe de fiscales, quien consultado por la posibilidad que se reabra el caso dijo que se debe esperar por el pronunciamiento de la Corte de Justicia, ya que existe un abanico de alternativas procesales y no se puede hacer “futurología”.

Sobre esto, explicó el panorama, por un lado, la dificultad en reabrir en términos prácticos un caso después de 13 años y en términos materiales una nueva investigación, por otra parte, esta causa quedó bajo un sistema viejo a partir de la reforma procesal del 2013, donde tendría que seguir investigando, llegado el punto de continuar, por un juez de instrucción y no un fiscal, mediante lo que se dio a llamar juzgados de transición.

Para llegar a ese punto, explicaba en FM Aries, que en términos jurídicos se debe avanzar en una serie de situaciones: “por más que uno tenga voluntad, tenga la subjetividad, hasta tanto no se resuelva la situación procesal donde han intervenido varios tribunales, hasta no se subsane el procedimiento que ordena la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se puede volver a foja cero como si se tratase de una nueva investigación”.

Aclaró, el Procurador General de la Provincia, que “Michel Bouvier es una víctima y como tal merece el trato debido y el respeto, atención y esencialmente, sobre todo verdad sobre el trámite de los hechos y el trámite procesal de la causa” finalizó.