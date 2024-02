Romero, sobre Milei: “Sabíamos de su carácter, pero era peor que siga el kirchnerismo”

En medio de la escalada de tensión entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, Juan Carlos Romero, ex mandatario provincial y actual senador, aseguró que “hace falta en el país más diálogo y menos enfrentamiento”.

“Nos hemos quejado tantos años de kirchnerismo, de enfrentamiento, hostigamiento, y no se puede seguir con esa misma práctica, creo que falta diálogo”, dijo en FM Profesional.

Al ser consultado sobre el apoyo al proyecto libertario durante los comicios, el legislador aseguró, sin medias tintas, que “era peor que siga el kirchnerismo”. “Sabíamos de su carácter y todo, lo que pasa, pero si hubiéramos seguido con el massismo, imprimiendo billetes, estaríamos más cerca de Haití que de Venezuela”.

“Yo estoy convencido de que hay que hacer lo que se está haciendo. Ahora, lo que yo me frustra o no me gusta es el método, el estilo, que sea la cuestión tan confrontativa”

En ese punto, dijo no estar en contra de las medidas económicas de Milei, sino de su estilo. “Yo no es que esté frustrado con las medidas. Yo creo que está haciendo lo que se debe hacer, lo que debería haber hecho cualquiera que sea razonable para sacar al país adelante”.

“Yo no es que esté cuestionando las medidas, sino cuestionándoles la forma de expresarse. Y la falta de diálogo que hay, que no es para ceder ni para aflojar, sino para encontrar puntos de acuerdo”.

Asimismo, insistió en que hay que acordar de alguna manera para suavizar la cuestión con los gobernadores. “Las provincias cedieron impuestos a la ganancia para favorecer la campaña de Massa y hoy tienen que pagar deuda, tienen menos obras porque no hay recurso de la impresión de un billete, y tienen a su vez un menor ingreso por impuesto a las ganancias, y tienen la voluntad del gobierno nacional de no pagar el incentivo docente, o sea, es un combo bastante complicado”.

“Aquí hay mucha falta de acuerdo, de diálogo político, y cada uno que llega quiere refundar el país, cambiar todo y bueno, pero hay que hacerlo hablando, menos tensión y más diálogo, eso es lo que yo propongo”.

Para finalizar, dijo que “el gobierno tiene que mantener firmeza, pero no tiene que dejar de hablar, dialogar, buscar formas de entendimiento”. “Sino que hagan un esfuerzo en las provincias en los gastos necesarios, que hagan un esfuerzo en las provincias para mejorar la recaudación local”, concluyó.