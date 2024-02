“No me iba a quedar callado”: el tenso cruce de Messi con un contrincante

Edwin Cerrillo es mexicoamericano, juega en el equipo de Los Ángeles desde el año pasado y se convertirá en uno de los favoritos de los hinchas después de su actuación ante Inter Miami de Lionel Messi. El nacido en Texas se cruzó cara a cara con la Pulga, después de una jugada sobre Josep Paintsil lo que generó reclamos mutuos en la cancha.

En el cruce que protagonizaron Messi y Cerrillo también aparecieron Luis Suárez y Sergio Busquets. Pero Cerrillo no se dejó intimidar por el capitán de las Garzas y siguió intercambiando palabras con el 10, todo ante la atenta mirada del árbitro Gabriele Ciampi.

Qué dijo Cerrillo después del cruce con Messi

“Primero me quedé sorprendido de que me estaba hablando, así que lo primero que me dijo ni lo entendí, ni se me grabó”, relató Cerrillo sobre el altercado con Messi. “(Él) Lo estaba diciendo en serio y en ese momento sabía que necesitaba tener la calma yo, porque era temprano en el partido”.

“Él sabe lo que hace y a lo mejor se quería meter en mi cabeza. Y como con cualquiera, no me iba a quedar callado. Y cuando vinieron Suárez y Busquets a defenderlo, bueno, es bonito, pero es parte del fútbol y en ese momento era cuando tenía que tener la calma”, agregó Cerrillo.

Edwin Cerrillo vs. Lionel Messi: “Lo que se dijo me lo voy a quedar grabado”

Edwin Cerrillo prefirió no revelar ante los periodistas lo que le dijo a Messi durante su cruce: “Lo que se dijo me lo voy a quedar grabado, es algo que siempre lo voy a tener en mi mente y eso me lo quedo yo”, sentenció. /TN



MIRA EL VIDEO: