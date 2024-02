Abuelita salteña necesita juntar casi $2 millones para salvar su vida: "quiero trabajar"

Una vez más apelamos a los corazones Solidarios salteños para que Norma Flores, una abuela de 60 años pueda operarse de prolapso y seguir con su vida lo más normal posible, hoy no puede ni sentarse. Necesita juntar $1.900.000, cualquier suma de dinero ayuda.

"Tengo prolapso y eso me produce sangrado, intentaron ponerme unos aros de silicona pero tengo la matriz muy débil. Me siento muy dolorida. No puedo sentarme. No puedo trabajar. Necesito operarme. Es horrible. De tener una vida activa, trabajar y tener mis cosas a no tener nada".

Norma, buscando la ayuda de los salteños contó: "Yo trabaje toda mi vida y nunca pude compartir con mis hijos y ahora con mis nietos quiero ser lo que no pude ser con ellos" lamentó a través de QPS.

Para quienes quiera ayudar a Norma a seguir adelante junto a su familia puede donar dinero a el Alias Beluflores3085 a nombre de Norma Beatriz Flores o la cuenta 0000003100040015560449