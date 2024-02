Abuela pide ayuda para su nieta con parálisis cerebral, fue abandonada por sus padres

Briana es una pequeña de 6 años que tiene parálisis cerebral y síndrome de west desde los 8 meses y hoy vive bajo el cuidado de su abuela que tuvo que hacerse cargo de la pequeña como así también de su hermanito de 8 años, ambos abandonados por los padres.

María, abuela de Briana decidió hablar ante las cámaras de Mosconi TV para pedir ayuda económica y también que la justicia le otorgue la tenencia definitiva de los pequeños. "Ella a los 8 meses le agarró fiebre, convulsionó y le dio parálisis cerebral. La madre al ver que esta así la abandonó. Le hice una denuncia, a los 4 días me la entregaron a mí. Desde ese momento yo ando en Salta,en el hospital".

Desde que la abuela se responsabilizó de la pequeña y su hermanito dejó todo. "Tenía dos locales y tuve vender todo dejarlo por la niña sino la bebé estaba descuidada cuando volvía. Justo vino pandemia y vendí todo"

Lamentó ya que hoy no tiene ningún tipo de ingreso económico, incluso la nena no cobra ninguna pensión ni tampoco el hermanito recibe el pago de la asignación. En el caso de la nena al no tener la pensión, no cuenta con obra social y esto le impide acceder a tratamientos e incluso la silla especial por eso urge obtener la tenencia para acceder al beneficio como su tutora.

Briana necesita comprar a diario pañales, medicamentos y una silla para el traslado de la nena. "Yo me quebré en marzo y su madre ni el padre no vinieron. Delante de los jueces y los abogados la madre dijo que no quiere tener a los niños por eso pido por favor la tenencia para poder hacer la pensión y todo eso, porque necesito".

Para quienes quieran ayudar a la pequeña a tener una mejor vida pueden donar dinero a través de el ALIAS: CAL.PARDO.RIMA

También pueden contactar a María Porcel 3873227250.