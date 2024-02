Verano flojo en materia Turística: "No fue bueno, se trabajó a un 50% menos"

A horas de terminar el mes de febrero, que marcaría el fin de la vacaciones para la mayoría de las familias argentinas InformateSalta dialogó con Paola, de Paradigma Travel a fin de conocer algunos números de lo que fueron los meses de Enero y Febrero.

"Fueron malos, no sé que es lo que habla la gente o pinta la gente o no sé que es lo que quieren hacer ver, cuando realmente no fue bueno. Se trabajó a un 50 % de lo que trabajamos", expresó.

Paola al ser consultada por el mes de Febrero en particular dijo que "fue un febrero feo". "Se super notó la falta de turistas y para terminar el mes el paro de aviones hoy que están todos los vuelos cancelados. De 13 a 14 vuelos que llegaban hoy, llegó uno, el resto cancelado. No fue bueno para nada".

Analizó el evento puntual del Caranaval que todos los años trae movimiento tanto por los festejos en Salta como en Jujuy y explicó: "La gente que fue a los carnavales fue a los carnavales y la gente que fue a la Serenata fue a la Serenata no es que vinieron acá, hicieron tours o contrataron algo, de paso a lo mejor sí, por ahí en hotelería algo, creo que muy poco también o los lugares de comida, pero a nivel turismo no fue bueno".

Recordó con respecto a los carnavales de Jujuy que "No había lugar en Jujuy para hospedarse pero este año hasta hubo lugar en Jujuy para hospedarse, entonces la gente ni se quedó acá, llegaba a Salta, tomaba el colectivo y se iba a Jujuy a los Carnavales".

Esperando repuntar para las Pascuas

Paola siendo optimista espera que para feriados por las Pascuas y Marzo la situación mejore. "Siempre viaja otro turismo, los jubilados, la gente soltera, los papás sin hijos y parejas jóvenes. Viene semana Santa esperamos tener mejor Marzo".