Llamó al SAMEC para pedir una ambulancia, se la negaron y su hijo nació sin vida

Anoche el Barrio Parque de la capital salteña vio interrumpida su aparente tranquilidad, es que una mujer en medio de la desesperación y el dolor de su madre embarazada llamó al SAMEC para solicitar una ambulancia, pero les fue negada. Minutos más tarde la familia vio con horror como el pequeño al que esperaban con tanto amor, nació sin vida.

Carla, hija de la víctima, detalló a ConCriterioSalta: "Anoche, mi mamá me pidió por favor que llamara una ambulancia porque no aguantaba más el dolor. Llamé al SAMEC, me pidieron que explicara la situación. Les dije que mi mamá tenía fiebre, dolores en el cuerpo y que gritaba del dolor".

En este sentido continuó explicando que el operador no tomó con seriedad el llamado, "me negaron la ambulancia, le expliqué que estaba embarazada, pero me dijeron que esos síntomas eran por una gripe, que toda la ciudad estaba así, y luego me cortaron".

"Mi hermano nació en casa y no respiraba"

Pese a la negativa por parte del SAMEC, madre e hija permanecieron juntas hasta que minutos más tarde el niño, que llevaba 6 meses de gestación, nació sin vida.

"Fue horrible lo que vivimos, mi hermano nació en casa y no respiraba. La desesperación se apoderó de nosotros porque incluso mi mamá empezó a desangrarse", dijo invadida por la emoción.

En estos momentos la mujer se encuentra ingresada en la Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil debido a la enorme perdida de sangre que sufrió, a su lado se encuentra Carla quien quiere protegerla.

"Por la cantidad de sangre que perdió le dio una anemia al 100%, por lo que quedó internada. Realicé la denuncia porque esto no puede quedar así. Yo le dije al operador todos los síntomas que tenía mi mamá", finalizó.