Llevó a su hijo al hospital por una torcedura en el pie y murió, denuncia negligencia

Según relató la denunciante Ana Gabriela Sandoval en FM Atlántida, el trágico incidente ocurrió luego de llevar a su hijo de 8 años al hospital Materno Infantil de la ciudad de Orán a raíz de un dolor en el pie, que inicialmente parecía ser un problema menor.

La mujer relató en el programa "Periodismo Animal" que el menor recibió un tratamiento que, lejos de aliviar sus síntomas, empeoró su condición de salud. “Le dieron un inyectable, y me fui tranquila a casa con él porque le calmó el dolor a mi hijito, pero le provocó otro inconveniente, a las horas empezó con vómitos y brote de granitos”, contó.

En vista de ello, acudió nuevamente al nosocomio, y esta vez, le recetaron un jarabe. “Me dijeron que era una alergia por eso me daban ese jarabe, que no era nada de urgencia, nada de gravedad”, relató.

Sin embargo, la situación no mejoró y acudió por tercera vez en busca de ayuda, razón por la cual, su hijo fue internado. “Le seguían inyectando y no me decían nada, mi niño me decía mamá no puedo respirar. Ellos sabían que había una reacción alérgica y no hicieron nada con mi niño”, indicó.

Horas después, su hijo finalmente falleció en el hospital. “El martes a mi niño me lo entregaron sin vida, jamás pensé que esto iba a ser un final, una despedida, fue horrible lo que viví”, afirmó.

“Era un niño sano, hacía deporte, no puedo entender todavía, no puedo creer que mi niño no esté conmigo”

La madre expresó su indignación por la falta de atención y cuidado hacia su hijo, así como por la falta de respuestas claras por parte del personal médico. “Necesito que se investigue lo que han hecho con mi niño”, manifestó.

Actualmente, está buscando asesoramiento legal para llevar adelante una demanda contra el hospital y los médicos involucrados ya que “se están perdiendo pruebas". "Desde que presenté la denuncia, pedí que se haga la autopsia, y no me dieron lugar, pasan los días y nada”, concluyó.