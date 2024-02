Robo millonario a una forrajería a metros de una comisaría, se llevaron todo

Un nuevo robo millonario sucedió en nuestra ciudad que dejó a una familia de emprendedores desolados. Según registran las cámaras de seguridad de la Forrajería El Gaucho, ubicada en calle Moldes esquina Coronel Vidt a 100 metros de la comisaría de Lola Mora, el delincuente ingresó en la madrugada permaneció más de media hora en el local, lo que le permitió vaciar el lugar.

Rito Condorí, propietario de la forrajería contóla situación. "Entró a las 3.21 y estuvo hasta las 3.52, eso figura en las cámaras, en ese ínterin se llevaron efectivo que estábamos terminando de juntar para los proveedores, que eran 4 millones de pesos, una moto, una tablet, dos celulares que son para recibir pedidos, hicieron escalamiento, rompieron el techo y reventaron la persiana para sacar la moto".

El propietario lamentó el hecho de que a pesar del despliegue que hizo el delincuente ningún vecino escuchó nada, rompió el eslabón de la persiana y luego cuando sacó la moto debe haber caído pesadamente la persiana, provocando un fuerte ruido.

"Encontró un hierro, reventó el eslabón del candado y el candado quedó en la persiana, así al levantar la persiana desde adentro, al sacar la moto esa persiana se levantó un metro a metro y medio, pero al salir suelta la persiana o sea que a la hora que salió hizo un ruido terrible porque eso quedó libre. Nadie escuchó nada, le pido a la gente se solidarice, que llamen al 911 si escuchan que están abriendo una persiana a las 4 de la mañana".

Condorí dijo por Multivisión que los robos son permanentes. "En el mismo barrio, en otro local en la misma manzana me sustrajeron pero no en este local. Hace tres años me entraron a robar, tenía menos seguridad y entraron a robar. Ahora hace un año que estamos acá y en un descuido entraron a robar al mediodía" contó que casi simultáneamente habrían robado un verdulería en la zona.