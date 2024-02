Piden entierro digno para el bebé que no tuvo asistencia: “No quiero que vaya a una fosa común”

Mientras la justicia investiga el nacimiento sin vida de un bebé de seis meses de gestación que, no recibió asistencia médica, a pesar del pedido de auxilio de la familia, pide un entierro digno, “no quiero que vaya a una fosa común, es un angelito”, dijo su hermana en diálogo con Con Criterio.

La joven recordó la trágica secuencia, su madre comenzó con fuertes dolores en el vientre, fiebre entonces ella llamó pidiendo una ambulancia “ellos me contestaron que la llevara al centro de salud más cercano, que no me podían mandar la ambulancia, que toda la gente en estos momentos se está resfriando”.

Sin embargo no se trataba de un resfrío, la mujer terminó dando a luz en su cama y allí todo se descontroló. “Mi mamá ahora está en terapia intensiva, anémica, tuvo una hemorragia tremenda, está con oxígeno y mi hermano muerto”.

La joven ante semejante escena volvió a llamar pidiendo la ambulancia, “la operadora me decía que lo reanimemos, pero era muy chiquitito, con los nervios, mi mamá gritaba, fue muy estresante, no se puede negar la salud a alguien, gracias a su negligencia ahora estoy intentando la manera de enterrarlo decentemente a mi hermano”.

Dijo que recibió ayuda de la Municipalidad con un traslado y un cajón, para el bebé, sin embargo está buscando comprar un nicho, “no quiero enterrarlo en una fosa común, estoy buscando la plata porque es un angelito”.