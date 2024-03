Por la falta de fondos desde Nación, peligra la hora extra en escuelas salteñas

En el marco de las aperturas de sesiones, funcionarios municipales y provinciales se apersonaron al recinto del Concejo Deliberante para estar presentes en el discurso de apertura del Intendente Emiliano Durand.

Una de las presentes fue Cristina Fiore, ministra de Educación de la provincia, quien consultada por la quita de fondos por parte de Nación comentó que ven directamente afectados a la hora extra, infraestructura y conectividad.

“No nos dicen que no, pero el tema es que no nos dicen nada, uno habla con autoridades de Educación y dicen nosotros ya hicimos los trámites, y bueno Caputo no libera los fondos” dijo Fiore.

Sobre los comedores que funcionan en las escuelas, la funcionaria provincial aclaró que no se cerrarán, para lo cual se encuentran trabajando fuertemente con el ministro de Economía Roberto Dib Ashur, por un lado, para la actualización de los fondos que deberían modificarse por día como consecuencia de la inflación, y por otro lado tratando de que esos fondos ingresen antes porque es a mes vencido.

Agregó que los directores y directoras enfrentan un grave problema, ya que están generando deudas: “porque los chicos comen antes, obviamente queremos solucionar eso, no va a ser inmediata la solución pero vamos a ir zanjando estas situaciones” concluyó.