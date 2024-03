Apertura de sesiones: Para Gauffin Sáenz debería haber “realizado un informe hacia adelante”

Hoy el gobernador Gustavo Sáenz inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial y habló por más de dos horas sobre la situación de la provincia y el impacto de las medidas nacionales; sobre esto el diputado José Gauffín dio su opinión.

Ante los micrófonos de InformateSalta consideró que el gobernador realizó “un recuento largo en términos también de comunicación, de todo lo que han realizado a lo largo de estos cuatro años, balance de gestión y no un informe hacia adelante que es lo que uno quería escuchar”.

Consideró que le resultaba más importante saber “de qué manera vamos a seguir trabajando en esta situación tan particular de la provincia y el país me hubiese gustado que se explaye un poco más pero no lo hizo”.

Al mismo tiempo destacó “la voluntad del dialogo con nación”.