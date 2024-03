Una escuela no inició las clases por demoras en la reparación de los baños

Movida fue la mañana de este lunes en Salta, donde ciento de niños y jóvenes fueron a reencontrarse con las aulas en el inicio del ciclo lectivo 2024. Sin embargo, esto fue impedido para decenas de estudiantes que concurren a un establecimiento de la zona este, ya que por problemas en los baños, no pudieron comenzar las clases.

¿Qué fue lo ocurrido? El medio Multivisión Federal estuvo compartiendo la situación de la escuela Campaña del Desierto, ubicada en Barrio Autódromo de la ciudad de Salta, donde las refacciones a los baños no estaban completas y eso postergó unos días más el inicio del dictado de clases.

Al respecto la docente Viviana Quispe, directora del establecimiento, enfatizó que “no iniciamos las clases por problemas de la escuela, por ejemplo que la cooperativa no refaccionó los baños, estamos sin baños, de esa forma no podemos iniciar las clases”, se lamentó.

Según rememoró, los problemas en los sanitarios comenzaron el año pasado cuando malvivientes entraron a robar a la institución, llevándose seis piletas. Una cooperativa se iba a encargar de las bachas y de los arreglos “pero falta terminar y por eso no comenzaron las clases”, aseveró.

Según le informaron, en las próximas horas desde la cooperativa que fue asignada para la reparación iban a volver a terminar los trabajos en los baños, calculando que a mediados de la semana estarían en condiciones de recibir a los estudiantes. En el mientras tanto, informado el Ministerio de Educación de esta situación, se indicó que solamente chicos de 1° y 7° grado comiencen las clases.

“Están todos los docentes; solo estamos a la espera que terminen los baños para iniciar las clases con todos los alumnos”