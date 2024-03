Pacto de Mayo: Sáenz pidió a Nación medidas equitativas y no discriminar al interior

“Siempre voy con esperanzas”, dijo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tras confirmar su participación en la reunión convocada por el Gobierno y los gobernadores para este viernes, en el contexto del “Pacto de Mayo”.

En la oportunidad, hizo hincapié en la necesidad de que las medidas tomadas por el Ejecutivo sean equitativas para todas las provincias, sin discriminación entre el interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"La gente es la que está sufriendo el ajuste. Hay medidas intempestivas que deben solucionarse con consenso"

En relación a la quita del Fondo Compensador al Transporte, Sáenz cuestionó la selectividad de las represalias. “Por no haber votado la ley, se decía, que el castigo fue la quita del Fondo Compensador al Transporte, pero me pregunto por qué no en el AMBA. Son represalias selectivas”.

Al ser consultada sobre la posible restitución de Ganancias, el gobernador se mostró reticente a insistir en esa solicitud y enfatizó la necesidad de avanzar con un ajuste interno, al mismo tiempo que reclamó la falta de infraestructura en la provincia que depende del Gobierno.

Con un tono esperanzador, destacó la importancia de buscar un país de encuentro y federalismo, señalando las disparidades en infraestructura y costos de servicios entre las provincias y el AMBA. “Lo que tenemos que buscar es la Argentina del encuentro y el federalismo”.