Bolivia pide que continúe la atención gratuita en Salta, ¿qué opinan los salteños?

Una de las medidas que debió tomar la provincia ante el ajuste a nivel nacional, fue la promulgación del decreto de emergencia que establece la atención arancelada a extranjeros en los hospitales de Salta, sobre todo en el norte.

Por ello, el alcalde de Tarija se expidió al respecto e hizo manifiesta la intención de llegar a un acuerdo con la provincia para que los ciudadanos de su país continúen recibiendo atención médica gratuita.

Ante esto, los salteños dieron su opinión ante tal pedido, manifestándose a favor de la medida del gobierno provincial.

“Estamos en emergencia y debemos priorizarnos por primera vez”, “Basta de negrear nuestra salud…si los bolivianos no aportan un mango”, “si no le gusta que no vengan más y que paguen mucho”, “porque ellos necesitan de nuestra salud pública y nosotros debemos pagar una obra social ya que nuestra salud pública esta colapsada”.

Fueron algunas de las respuestas, sumando que pidieron una ley de migración donde se pida visa a los países que la exigen “(reciproco) para todos”.