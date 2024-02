¿Qué opinan los salteños sobre el cobro de arancel en hospitales a extranjeros?

Ayer, el Gobernador Saénz firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual dio inicio al cobro de arancel a extranjeros no residentes en la provincia, lo cual fue reforzado en la conferencia de prensa del ministro de Salud, Federico Mangione.

Priorizando la atención a los salteños ante los recortes de Nación y la quita de subsidio que se ve reflejado en la provisión de insumos, se tomó la determinación, por lo cual consultaron desde CNN Radio Salta a los vecinos sobre esta decisión

“Me parece perfecto porque cuando vamos al extranjero nos cobran hasta las ganas de bostezar”, “me parece una buena iniciativa, para los locales no tenemos nada”, “me parece bien, lo que pasa es que somos muy generosos, el país Argentina, mira cuantos casos hubo en Bolivia un maestro se enfermó, no lo pudieron atender porque no tenía obra social y falleció, tanto los hospitales como para estudiar me parece perfecto”, fueron algunas de las respuestas que aprobaron la decisión.

Por otro lado, se expresaron a favor de tener una cuota de humanidad: “me parece que tiene que ser parejo, también son seres humanos”.

Recordemos que bien se explicó en casos de emergencia, en que un paciente sufra un accidente o tenga riesgo de vida será atendido, se solucionará su problema y luego se procederá al cobro de honorarios y gastos a quien corresponda.