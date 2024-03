Intimada la empresa, esperan que pasen las lluvias para que arreglen el canal Yrigoyen

Durante la mañana de este jueves el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Juan Chalabe, estuvo conversando con varios medios, entre ellos InformateSalta, donde se refirió a distintas cuestiones de la ciudad de Salta, como ser obras, paritarias, entre otras.

Un tema del que hizo énfasis fue la situación del canal de avenida Yrigoyen, recordando que se intimó a la empresa que estaba a cargo del mismo, esperando a que terminen la temporada estival para proceder con los trabajos más arduos, pero priorizando dar seguridad a los vecinos.

“Se intimó a la empresa para que continúe la obra, que no tiene un costo porque no corresponde una erogación del municipio cuando ya tiene un adelanto y cuando la obra, evidentemente, no está en función”, aseveró el funcionario.

A esto agregó que “la idea es, cuando terminen las lluvias, se comience a trabajar para cerrarla y hacer un nuevo proyecto, que tardará más de un año” para sanear gran parte de las falencias que hay en el mismo. Sin embargo lo principal “es dar una solución, que no haya un peligro en la seguridad de los vecinos”, puntualizó.

“Cuando terminen las lluvias, iniciaremos con el plan de bacheo y para mitigar las inundaciones”

Otro tema del que habló fue de las paritarias municipales, rescatando el diálogo con los gremios y a la espera de novedades en la mesa provincial. “Al ser de un mismo equipo que el gobierno provincial, estamos esperando que ellos terminen sus mesas de negociaciones; una vez finalizadas nos sentaremos con los gremios, con quienes tenemos un diálogo excelente”.

Por último recordó que será este viernes cuando la Municipalidad proceda al pago de los sueldos de febrero a sus empleados. “Se va a pagar mañana y viene con aumento, así que los trabajadores se pueden quedar tranquilos”, afirmó.