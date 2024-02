La auditoría a la gestión Romero detectó obras con 0% de avance pero 100% de pago

Siguen replicándose los problemas con los que se encontró el intendente Emiliano Durand y su equipo al asumir la conducción de la ciudad de Salta, tratando de solucionar las falencias heredadas por la gestión de Bettina Romero, emprendiendo una auditoría para conocer a ciencia cierta los desatinos a arreglar y solventar.

De este tema se manifestó el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Juan Manuel Chalabe, diciendo que entre las principales irregularidades detectadas por la Unidad de Análisis de Contratos y Deudas (UNACODE) que audita la gestión Romero, se encuentran las certificaciones de obras con sus correspondientes fondos.

“Eso habla mucho de la gestión anterior, inclusive hay obras que tienen 0% de avance y tienen pagos del 100%. A ese nivel de irregularidades nos encontramos, y por supuesto estamos pidiendo explicaciones", sostuvo Chalabe por FM Ya y que replicó Nuevo Diario.

Entiendo que esto implicó perjudicar no al intendente Durand, sino a los vecinos, el funcionario no descartó avanzar en la justicia de ser necesario ante estas irregularidades, como ser la deuda en el municipio para con los proveedores, corroborada en un monto cercano a los $7.000 millones, aunque no descartó que sea mayor.

“Es una ciudad que en cuatro años ha tenido un retroceso enorme”, se lamentó rescatando que Durand está trabajando para arreglar todos los problemas. “Se trabaja mucho en eso, con mucha austeridad, con mucha previsibilidad en lo económico y poniéndonos como objetivo, como nos pidió el Intendente, en resolver las verdaderas prioridades de los vecinos”, sostuvo para concluir.