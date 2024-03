Curá sobre la autopista Orán-Pichanal: “Es un monumento a la desidia y la corrupción”

El reclamo por el mal estado de la autopista Orán-Pichanal, llegó a la Cámara de Senadores de Salta, donde el legislador Juan Cruz Curá, mostró imágenes actuales del estado en el que se encuentra donde la definió como “un monumento a la desidia y la corrupción”.

“Quiero visibilizar el estado de la ruta 50 que une Orán y Pichanal, han sido muchísimos los proyectos, cartas documentos que se presentaron, desde el 2019 cuando me tocaba asumir en el departamento Orán presenté estos reclamos por esta autopista sin respuestas”.

Recordó que la obra inició en el 2007 y nunca fue terminada. “Tenía un presupuesto de 1000 millones” y no sólo nunca fue inaugurada, sino que está destruida. Son tantas sus fallas que el tramo de Yrigoyen los vecinos presentaron una queja ante la justicia y salió a favor de ellos.

“Hablamos de una obra destruida, que no tiene ni luz, no tiene mantenimiento y es una ruta nacional, pasaron casi 16 años y no podemos terminar de inaugurar esta obra. No sé si alguien conoce alguna obra que lleva 16 años y no se inaugura”.

Acto seguido reclamó la indiferencia de los legisladores nacionales quienes nunca hicieron “un pedido de informe para saber qué pasa con esta obra, cuánto se gastó, cuánto se represupuestó. Esto es un monumento a la desidia, a la corrupción, a la falta de federalismo de nuestra provincia. Esta obra nos muestra la Argentina y los argentinos de primera y de segunda”.

Finalmente anunció que la Defensoría Federal de Orán “está llevando adelante un amparo contra Vialidad de la Nación”.