Marcha atrás al aumento a legisladores: "Es preciso cuidar la plata que hay"

Polémica de las últimas horas fue lo trascendido a nivel nacional, luego que se conoció los legisladores del Congreso argentino iban a tener un aumento del 30% en sus dietas, algo que había sido avalado tanto en Diputados como en Senadores, pero luego y por mandato del presidente Javier Milei, se ordenó que dieran marcha atrás con su incremento salarial.

Entre las voces que se escucharon sobre esta situación, el diputado nacional por Salta, Julio Moreno, estuvo dialogando por FM Aries quien rescató la determinación de Milei que se retrotraiga el incremento, diciendo que en los tiempos que corren, es preciso cuidar la plata que hay.

“No nos bajaron, no nos aumentaron y no pasa nada”, le puso una cuota de humor primeramente antes de manifestar: “Me parece perfecto lo que hizo el presidente, hay que mostrar autoridad, ser cuidadosos con la plata que hay, está bien lo que dijo el presidente”.

En su caso, comentó que no había tomado conocimiento del incremento de la dieta. “No lo vi, no me di cuenta, directamente no vi el importe, pero tomé perfecto lo que hizo el presidente”, subrayó agregando que acepta esta marcha atrás pues “todo sea para que contribuyamos a que el país salga de una sola vez de esta situación que vivimos”.

Por último recalcó en que el bloque de La Libertad Avanza de la Cámara Baja un diputado del sector ya había presentado un proyecto para que no se compute ese 30%, por tanto ya habían dado un paso para revertir la suba.