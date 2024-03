Más críticas a Galleguillos por su exabrupto: "Trató de ignorante al pueblo de Rivadavia"

En un acalorado inicio del año legislativo ordinario, la primera sesión de la Cámara de Diputados se vio marcada por el roce que protagonizaron los ediles opositores del bloque Ahora Patria con el oficialismo provincial.

Es que, con la legisladora Griselda Galleguillos de Rosario de Lerma ocupando una banca, hay títulos y polémicas aseguradas cada martes. Todo comenzó cuando Rogelio Segundo, diputado del departamento Rivadavia y de origen wichi, aludió que por las asimetrías provinciales en su departamento no terminó sus estudios secundarios, pero que aun así lograron constituir una organización comunitaria que logra gestionar en su territorio.

Fue cuando Galleguillos se rio fuera de cámara, algo que fue remarcado por el diputado Gustavo Orozco durante su alocución. La legisladora redobló la apuesta y en tono burlista respondió a los dichos de Segundo comparando al diputado con Natalia Zaracho, diputada nacional del espacio de Juan Grabois a quien los medios de Buenos Aires caracterizan por su falta de estudios secundarios.

En medio de las repercusiones por esta actitud de Galleguillos, quien habló ahora fue el senador por Iruya, Walter Cruz, quien se solidarizó con su par de la Cámara Baja, aseverando que la legisladora rosarina lo trató de ignorante y le cuestionó que no conoce las realidades del interior profundo de Salta.

Según replicó el medio Nuevo Diario, Cruz expresó: “Ahora las comunidades elegimos a nuestros representantes, sabemos qué estudios tienen y qué clase de personas son, sin embargo los ninguneamos”, le recriminó a Galleguillos.

“Si su gente lo ha elegido (a Segundo) no es por su ignorancia; felicito a la diputada que lo ha agredido, capaz tiene su casa llena de cartones, ahora eso no le da el derecho a ofender a un diputado ni a ninguna persona; que recuerde esta diputada que no está ofendiendo a Segundo, está tratando de ignorante a todo el pueblo de Rivadavia”, sentenció Cruz.

Considerando que los actos de Galleguillos son propios de ella por integrar a La Libertad Avanza, el senador consideró que el bloque ahora Patria “se manda una payasada tras payasada”.

"Los pueblos indígenas vamos a seguir eligiendo a quien nos parece que debe representarnos"