Tiene parálisis y vive en la Terminal de Salta, su familia lo abandonó

Una triste historia más se entreteje en la Terminal de ómnibus de Salta con gente que no tiene donde vivir y se instala en lugares públicos como privados o a la intemperie. Roberto Arévalos de 66 años, está desde el jueves pasado instalado en lo que es la Plataforma 24 de la terminal, allí intenta "dormir" sentado en su silla de ruedas que lo acompaña hace 26 años.

Roberto, totalmente conmocionado, contó que llegó desde Santiago del Estero, donde vivía de la caridad de una Iglesia, buscando el auxilio de sus tres hijos, todos con altos cargos en las fuerzas tanto provinciales como nacionales, pero desde que llegó ninguno quiso atenderlo.

"Tengo un hijo comisario, una hija en gendarmería y tengo un hijo que está como piloto del avión de gendarmería, comandante principal. Ninguno me ayuda, todos están con el nuevo esposo de mi señora. Me quitaron mi casas, la casa donde yo soy propietario para que ella viva con el nuevo marido ahí. Que ellos sean felices pero que me ayuden a ser un poquito feliz a mí".

El hombre postrado en una silla de ruedas, contó a Frente a Frente. "En Santiago del Estero estaba en la Iglesia Santa Rosa de Lima, ahí me daban cama, comida pero es situación de calle. Yo cobré y me vine a ver mis hijos, quiero vender mi departamento en la calle San Juan para subsistir. Yo soy un hombre sano".

Por último contó su dura realidad. "Duermo en la silla de rueda, pero no es dormir. Le pido a mis hijos que quiero verlos, abrazarlos un ratito más. Yo me entrego, ya estoy entregado. El policía me ofreció lavarme la ropa para que me cambie. Hay gente muy buena en Salta".

Finalmente el hombre fue trasladado por efectivos de la comisaría 9° ubicado en cercanías a la terminal, desde donde se comprometieron a buscar una solución a esta situación tan dolorosa.