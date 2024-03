“Este Juventud no va a ser el que vimos, hay que tener paciencia”

A pocas semanas para el debut en el torneo Federal "A", Juventud, bajo las órdenes del nuevo DT Héctor Montemurro, no tuvo su mejor presentación en sociedad con dos derrotas ante Central Norte.

Montemurro, en diálogo con InformateSalta habló sobre el bajo rendimiento del equipo, pero se mostró optimista de cara al debut: “No es fácil hacer un balance global del partido porque tuvo momentos, hasta el penal fuimos superiores, creo que lo fuimos todo el partido, pero no pudimos llegar al gol, ellos metieron una contra que termina en un penal que, bueno, no se puede creer que hayan cobrado", esgrimió.

El DT fue más allá y realizó un análisis más profundo. "Tuvimos 20 días de trabajo, con chicos que no se conocen, chicos de la ciudad, chicos de Metán, creo que Juventud hizo dos partidos en uno porque no completamos los 90 minutos en los dos partidos. Y es el segundo partido que jugamos contra un equipo recontra armado y con 2 o 3 meses que está en funcionamiento”, aseguró.

Siguió analizando los amistosos que jugó y fue contundente en sus declaraciones: “Nosotros en 20 días metimos 2 clásicos cuando lo normal es jugar contra un equipo de una liga local porque nuestros jugadores están todavía en una etapa de preparación con un nivel de exigencia física muy alta, si yo tendría la posibilidad de elegir si hubiera jugado estos partidos yo te decía que no pero tengo que considerar también que había otra necesidad dirigencial de recaudar", explicó.

También dijo: “La conclusión que puedo sacar es que el equipo va a ser totalmente distinto, ya voy a tener el plantel completo y se va a ver algo distinto, hay que tener paciencia. Yo estoy conforme con los refuerzos, con el plantel que tenemos, vamos a andar bien, este equipo va a dar que hablar”.

Sobre el funcionamiento y el debut en el campeonato se mostró muy entusiasta. “Este Juventud no va a ser el que vimos, lo tenías a Cucco afuera, a Bracamonte afuera, no jugó Arraya, ahora tengo que ensamblar todo lo que tengo y el equipo va a quedar armadito, ahora vamos a tener experiencia y altura, contra Central nos cuidábamos de no hacer faltas cerca del área por las pelotas paradas, Central es un equipo demasiado trabajado para enfrentar a los chicos de Metán. Yo apunto a la primera fecha del campeonato, ahora tengo altura, tengo al nueve y otros chicos que se fueron sumando en la semana”, confirmó.

Por último, pidió paciencia a los hinchas por el nuevo cambio dirigencial y al nuevo proyecto deportivo: “Nosotros atravesamos el mismo proceso que atraviesan los dirigentes, es muy difícil levantar el club en la situación en la que lo dejaron, en 25 días los dirigentes se tuvieron que hacer cargo en una situación muy difícil y lo levantaron, ahora nos toca a nosotros acompañar ese esfuerzo desde lo deportivo”, finalizó.