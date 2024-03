El futbol de luto: Murió Deymar, el nene fanático de Boca Juniors que le regaló el sticker de la suerte a Kevin Zenón

Deymar, aquel chiquito que visitó varios estadios del fútbol argentino y protagonizó un momento único con Kevin Zenón falleció a los cinco años tras batallar contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su papá en las redes sociales durante el mediodía del jueves y conmocionó a todos. Tras la comunicación, el mundo del fútbol se sumó a la despedida del pequeño.

La historia de Deymar

Deymar había llamado la atención de todos tras un emotivo momento con Kevin Zenón que registró SportsCenter (ESPN). Cuando ambos jugadores salieron al campo de juego de la Bombonera para el duelo ante Central Córdoba, el chiquito se acercó al ex Unión para obsequiarle un sticker que terminaría convirtiéndose en cábala. La respuesta del jugador emocionó a todos: se lo guardó en la media y, luego, aseguró que se convirtió en su amuleto de la suerte.

"El nene me dio un sticker y me la guardé en las canilleras. Por suerte la tengo acá conmigo. Me vino muy bien y la voy a usar todos los partidos. Quedó como cábala", fueron las palabras de Zenón.

¡GESTOS QUE VALEN COMO UN TÍTULO! Deymar tiene 5 años y conoció La Bombonera por primera vez: esperó a los jugadores y les regaló una figurita a cada uno.



✅ Chiquito Romero le prometió la camiseta 🔥



✅ Zenón se guardó el regalo en las medias 👏🏻 pic.twitter.com/V7m9hoG5tX — SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2024

La emotiva despedida del Ruso Rodríguez

Tras la noticia de su fallecimiento, el mundo del fútbol comenzó a despedirlo en las redes sociales rememorando cada una de las visitas del nene. Diego Rodríguez, arquero de Argentinos Juniors, fue uno de los primeros en hacerse eco de la noticia.

Hace algunas semanas, el Ruso había ingresado al campo de juego del Libertadores de América acompañado de Deymar, quien tampoco dejó pasar el momento para saludar a Carlos Tevez durante la visita del Bicho al Rojo.

El emotivo posteo del Ruso Rodríguez

"Hace unos días conocí a un amiguito que llenó mi corazón de esperanza y alegría. Estábamos muy ansiosos porque este martes íbamos a volver a entrar de la mano a la cancha. Tristemente, hoy nos enteramos de su partida. Se fue un luchador, un guerrero. Se fue un niño que nos enseñó a sonreír en los momentos más duros. Se fue un héroe que tuvo la bendición de tener una familia que dio todo para que cumpla su gran sueño futbolero. Gracias por tantas enseñanzas en tan poco tiempo. Abrazo al cielo Deymar", escribió el arquero en Instagram.

Las visitas a la Bombonera y al Libertadores de América no fueron las únicas de Deymar, dado que el pequeño también visitó el José Amalfitani acompañado de Braian Romero y el Cilindro de Avellaneda. Además, los planteles de Lanús y Banfield, también habían recibido la visita del chico hace algunos días.

El domingo, luego del triunfazo de Boca ante Racing por 4 a 2, Deymar se acercó a saludar a algunos jugadores y se llevó un par de camisetas. Por ejemplo, la de Luis Advíncula, a quien le regaló una foto que se tomó junto a él en Boca Predio. También Miguel Merentiel le dejó su recuerdo. El mundo del fútbol está de luto. /Olé

Deymar, su familia y las camisetas que le regalaron contra Racing.