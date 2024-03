Ayudemos a Clara y su familia, la lluvia derrumbó parte de su vivienda en Cerrillos

La madrugada del domingo fue un momento caótico para muchas familias de Cerrillos que se vieron sorprendidas por las fuertes lluvias. El agua ingresó a sus viviendas y una familia sufrió el derrumbe de una habitación de la humilde vivienda y si bien recibieron asistencia desde el Estado para lo que respecta a la parte edilicia, necesitan muchas cosas.

Clara es la dueña de la casa y contó con tristeza cómo padeció la tormenta: “nunca pensé que iba a pasar esto, el agua iba y venía”,

La mujer tiene 65 años y es jubilada, cobra la mínima y como no le alcanza trabaja en una casa de familia para poder solventar los gastos de su vivienda. “Lo que gano por mes no me alcanza para poder construir una casa de nuevo”, dijo por Multivisión.

Para colaborar se puede comunicar con su hija Patricia al 3874560049. La familia necesita ropa para la adulta mayor, sus hijos y nietos. Además, necesita mercadería y una heladera para los alimentos.