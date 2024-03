Familia del obrero fallecido denuncia negligencia y amenazas de la empresa Medina

A una semana del trágico accidente que acabó con la vida de Esteban López en Circunvalación Oeste, mientras trabajaba para “Medina Construcciones”, su hermano, Federico Sumbay, apuntó contra la empresa por no garantizar condiciones de seguridad adecuadas.

Según explicó, la aplanadora se apagó mientras estaba en pendiente, y como no tenía frenos, retrocedió repentinamente, y el conductor para no irse a la banquina, dio un volantazo, y aplastó al obrero. “Mi hermano estaba de espalda. Y nadie lo pudo advertir porque la máquina esa hace mucho ruido”.

“Esto no fue problema del chofer, fue un problema de maquinaria que no estaban en condiciones”, dejó en claro Sumbay, quien señaló además que la empresa conocía los inconvenientes puesto que eran de vieja data.

“Esto no fue problema del chofer, fue un problema de maquinaria que no estaban en condiciones"

En medio del dolor y la incertidumbre, Sumbay en FM Profesional clamó por justicia y exigió que la empresa Medina asuma su responsabilidad. “Esta empresa viene con esos problemas desde hace años, nunca quisieron solucionar el problema de los frenos. Esperamos que no quede nadie con las manos limpias”.

Además, denunció que los trabajadores fueron amenazados por la empresa para “no hablar” acerca de la misma. “Estamos al pie del cañón tratando de que esto no se calle, porque se perdió una vida. Queremos buscar la manera de que también la gente declare porque estaban amenazados para no declarar, todos tenían miedo, los amenazaron con dejarlos sin trabajo”, dijo.

“Muchos tienen miedo y ninguno se animó a declarar”

Por otro lado, reclamó que la empresa obliga a los trabajadores a hacer trabajos que no corresponden a la categoría de cada uno. “El conductor no tenía el carnet, no estaba capacitado para manejar ese tipo de máquinas. No era su función”.

También reclamó por la falta de empatía y responsabilidad de la empresa luego de la muerte de su hermano. “El día del velorio, nadie de la empresa se presentó. Solo compañeros de trabajo de mi hermano. Nadie se presentó de la empresa, ningún directivo, nada”.

“Mi hermano estaba en blanco. Estaba cubierto por la obra social y todo, pero yo tuve que sacar en el bolsillo casi 300.000 pesos, porque si no, no me iban a dejar velarlos más de 4 horas. Si no pagaban, me decían que íbamos a ver a la cajón cerrado y 4 horas nada más”.

Sobre la víctima

Contó que tenía un hijo de 5 años, y que la familia quedó con muchas deudas. “Nadie de la empresa se comunicó con nadie de la familia. Hoy ellos están con muchas deudas, mi hermano era el único sostén que vivían ellos, ella lo estaba cuidando a mi sobrino, lo está criando, digamos”

“Mi hermano era un hombre de familia y que amaba mucho a su familia, era muy buena persona, era muy amable, ayudaba en la casa. Él tuvo una adolescencia muy fea. Se crió en la calle. Mi hermano, no había terminado la secundaria. Y cuando nació mi sobrino, fue como que mi hermano se volvió a poner de pie y empezó a hacer las cosas bien. Y ya, la verdad que tenía muchos planes futuros, y todo quedó en la nada”