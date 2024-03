"Lo agarró del cuello y lo golpeó": se pudrió todo entre los jugadores de Vélez

Se rompió el pacto entre los jugadores de Vélez detenidos acusados de abusar sexualmente en manada a la joven periodista tucumana de 24 años en la habitación 407 del Hotel Hilton. Así lo reveló el periodista Pablo Carrozza, quien conoce el mundo Vélez como nadie y es uno de los youtubers más populares de la Argentina.

“Sosa agarró del cuello y golpeó a Florentín mientras aguardaban a ser trasladados luego de la aprehensión. Se lo tuvieron que sacar de encima. Hay mucha bronca entre los jugadores. Son 4 y hay 3 grupos. Osorio y Cufré por un lado, el paraguayo por otro, y el arquero solo”, reveló Carrozza, quien ya había denunciado lo podrido que estaba el plantel de Liniers cuando peleaban el descenso el año pasado y fueron amenazados de muerte por la barrabrava del club.

A los golpes de puño que se produjeron rumbo a la Brigada se suma el circo mediático que protagonizó el arquero Sebastián Sosa, quien invitó a la periodista a la habitación. “Con todo respeto me pareció lamentable el show montado por Sebastián Sosa y toda su familia en la puerta de Tribunales, entre otras cosas, exponiendo a una nena chiquita. Lo que diga la hermana no corre. La presencia de su mujer fue circo. Su abogado no lo ayuda demasiado”.

Por último, Carrozza reveló la estupidez que dijeron en A24 y la teoría más absurda de todas: “Escuché a un delirante en A24 decir que la denuncia de abuso sexual contra los jugadores de Vélez tiene que ver con un reclamo de San Martin (T) en la FIFA. ¿Quién lleva a esta gente a la TV? ¿Cómo pueden permitir que se diga cualquier cosa? Por suerte cada vez se mira menos”. ¿Qué declararán los jugadores? ¿Se hunden todos?