Día del síndrome de Down: “Ya no deberíamos estar hablando de inclusión, sino de una amigable convivencia”

En jueves 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada donde se visibiliza con mayor fuerza la lucha de las organizaciones y familias por la inclusión de personas con síndrome de Down o trisomía 21.

Irma Argañaraz, directora de Colibrí Asociación Salteña Síndrome de Down, en diálogo con InformateSalta, comentó que hace 29 años que luchan para la inclusión plena de la sociedad: “más que inclusión, una amigable convivencia”, decía la referente, mientras agregaba que en la provincia todavía quedan barreras por superar que se manifiestan en actitudes discriminatorias: “eso hay que trabajarlo, hacer campañas de sensibilización, concientización”.

“Ya no deberíamos estar hablando de inclusión, sino de una convivencia amigable”.

Sobre la escolaridad, hizo hincapié en que la problemática no se presenta con los compañeros y compañeras sino muchas veces con gente adulta, además que al momento de acceder a las escuelas solicitan cinco días de apoyo a la persona con trisomía 21 para ser incluida: “cosa que no corresponde porque es alumno de la escuela y no del equipo de apoyo y seguimiento”.

“Encontramos frustraciones y barreras en las otras personas más que en la propia persona con trisomía 21”.

En cuanto al ámbito laboral, explicó que hay mayores probabilidades de inclusión en este ámbito, pero si mencionó la difícil situación en la oferta de empleo actualmente.

Para mejorar la calidad de vida, es necesario que en las agendas de los políticos este presenta la discapacidad y por supuesto las personas con trisomía 21 o síndrome de Down, expresaba Argañaraz.

Llamó a la población a construir una sociedad participativa, equitativa, con convivencia amigable, democrática y pluralista: “nosotros tenemos gente que está trabajando, que está enamorada, que quieren su casa, todo pueden si le damos el espacio y los tiempos para que puedan, enseñarles, preguntar si están bien y que es lo que quieren”.

Para este jueves desde las 21 a 22 hs, el Cabildo se iluminará de verde, el color del colibrí, que refleja la esperanza.