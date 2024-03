Salud confirmó la muerte de 3 niños aborígenes por bajo peso en el norte provincial

Luego de trascendidos al respecto, el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, informó que en los últimos días se reportó el fallecimiento de 3 niños aborígenes de las comunidades originarias del norte salteño, indicando que sus decesos fueron por bajo peso, pese a los cuidados que desde la cartera estaban brindándoles.

“Vamos a investigar, nos llamó la atención que en 3 días, hayamos perdido 3 vidas, para nosotros es importante, no es esconder bajo la alfombra un fallecido”, espetó el funcionario en diálogo con Multivisión Federal, donde indicó que los decesos no corresponden a desnutrición, sino a un factor de bajo peso.

“Bajo peso no es lo mismo a desnutrición, estos chicos que fallecieron, nacieron con bajo peso y todos fueron controlados, tenemos los centros nutricionales llenos porque todos están con bajo peso, con cuadro infecciosos, como diarrea”, precisó el ministro agregando que, al estar con bajo peso, el problema se suscita cuando tienen cuadros diarreicos que los descompensan.

“Aquí hablamos de peso y altura, eso medimos de los chicos, eso debe ser parejo en su crecimiento”

Dicho esto, Mangione resaltó que hasta hace 4 años, las muertes se daban por desnutrición y en las casas de estos chicos pero eso “ya no pasa más porque ahora los buscamos, los estamos encontrando” para hacerles un seguimiento y brindarles asistencia. Sin embargo no dejó de reconocer problemas propios de las comunidades que son parte del trato que quieran dar.

Por ejemplo, dijo que una enfermera que pidió su traslado, se lo concedieron no sin antes dejar otro enfermero en la zona de cobertura pero “ese enfermero fue resistido por la comunidad, recién hace unos días lo aceptaron”. También que “muchos de los agentes sanitarios son originarios y no controlan, no van a trabajar, no aparecen en 2 semanas, los tenemos que ir a buscar”.