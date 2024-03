¡De no creer! El “Santo”, al borde del papelón previo al debut en el Federal “A”

Todavía ni arrancó el campeonato, pero el “Santo” ya dio que hablar. En lo futbolístico perdió los dos clásicos ante Central Norte, dejando una pobre y preocupante imagen, de cara al inicio del torneo Federal “A”.

Pero antes que la pelota empiece a rodar oficialmente, también hubo varias perlitas. Primero, el propio club compartió un video del plantel completo peregrinando a la Virgen del Cerro por un buen comienzo de temporada.

Luego, más llamativo aún, se viralizaron imágenes de integrantes del plantel dirigido por Horacio Montemurro disfrutando de una jornada de “relax”. Entre risas, varios se unieron al show de un conocido humorista y desfilaron por “una suerte de pasarela imaginaria”.

Y la gota que rebasó el vaso fue la viralización de entradas para el partido ante Crucero del Norte, con un gravísimo error de ortografía. Desde la institución aseguraron a este medio que se trató de una equivocación de la imprenta. Por otro lado, negaron que existan entradas falsas. "Para que no haya falsificación, me la entregaron sobre la hora y ya no hubo tiempo de corregir", confío una fuente a InformateSalta.

Lo cierto es que hoy el “Santo” volverá a pisar el verde césped con la esperanza de dejar todo lo malo atrás, en una temporada 2023 que estuvo al borde de perder la categoría. ¡Vamos Santo, que esto recién comienza!