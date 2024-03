Norte inseguro, un robo millonario y un secuestro en pocas horas en Salvador Mazza

La inseguridad sigue adueñándose del Norte provincial, un robo millonario y un secuestro son por estas horas dos hechos que sacudieron a Salvador Mazza y que incluso llevaron a la fuerza policial a trasladar recursos especiales como lo es el grupo GOPAR para dar asistencia en la zona.

En un video que ya circula por distintos medios se observa como un hombre y una mujer, son asaltados en la vía pública a plena luz del día mientras se desplazaban a pie y sin ningún tipo de seguridad hacia al banco a depositar una suma de 10.700.000 pesos.

Sobre el hecho e Director de la Unidad Regional 2, Andrés Resina dijo a los medios. "Está trabajando la Dirección General de Investigaciones con los recursos necesarios en el lugar. Esta situación debe aclararse y pedirse que cada vez que se traslade gran cantidad de dinero a entidades bancarias, si lo hacemos en forma diaria se debe cambiar horarios, modo, recorido, tomar una medida de seguridad".

Resina además recordó que la policía cuenta con un servicio adicional, un policía lo acompaña, lo lleva al banco y se entrega el dinero. "No largarnos nosotros con sumas tan importantes por la calle como si nada".

Con respecto a lo que fue el secuestro o privación ilegitima de la libertad sobre un joven, también en Salvador Mazza, Resina contó la situación. "Un masculino que se trasladaba en una moto fue interceptado por una camioneta, descendieron 2 a 3 ocupantes del sexo masculino, la toman a esta persona, la ascienden a la camioneta y se dan a la fuga, este hecho, al estar hablando de una privación ilegítima de la libertad es un hecho que debemos manejar con pinza y la información también debe ser de la misma forma"

La Investigación

En tanto, consultado el fiscal penal a cargo dijo ayer: "Estamos con la investigación, avanzando con la certeza y la convicción de que vamos a llegar a buen puerto. Lamentablemente este tipo de hechos delictivos es habitual aquí, pasaron muchísimas veces", relató.

"Estamos junto a la Policía y la Brigada de Investigaciones trabajando en el tema, haciendo relevamiento de cámaras y otras acciones para llegar a la situación que se dio y se busca esclarecer".

Y agregó: "Estas personas se mueven con una logística, se mueven en motocicletas y hacen su trabajo en cuestión de segundos. No tengo dudas de que no es un robo casual, se trata de algo planificado. No son dos sospechosos ni mucho menos, son varios los que actuaron. Hablé con el jefe de la Brigada y otras autoridades y sabemos que hay más personas involucradas que las que aparecieron en escena, pero eso lo vamos a ir desandando a través de la investigación", publicó El Tribuno medio que además afirmó que ya habría detenidos por el secuestro.