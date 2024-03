Suben jubilaciones por decreto: "No será la mejor manera pero sí un alivio"

Por decisión del Gobierno de la Nación, se anunció que se avanzaba en la promulgación de un decreto de necesidad y urgencia con una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, la cual tendría en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual, junto a una compensación que estaría entre el 12 y el 15% por la inflación de enero.

Al respecto de esta medida InformateSalta estuvo dialogando con la doctora Julia Toyos, abogada previsional, quien levantó su pulgar a la medida pensando que la actualización seguirá el ritmo de la inflación, aunque también recalcó en la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los abuelos en estos años.

“El decreto aún no está publicado y genera un poquito de dudas; no obstante esto y si bien tal vez la mejor manera no sea por decreto, será un alivio para los jubilados, que desde ahora su jubilación se actualice por IPC, que maneja el bolsillo de la gente mensualmente”, aseveró.

Aquí y como especialista en derecho, la abogada exhortó que la facultad de fijar los incrementos de la movilidad jubilatoria está en el Poder Legislativo, aunque la jurisprudencia dice que uno de los 3 poderes falla, los otros pueden hacerse cargo, que hizo el Ejecutivo en este caso.

“Hay que pensar que hay 7 millones de jubilados en extrema vulnerabilidad, la inflación les comió el bolsillo en los últimos 3 años, los legisladores no se pueden hacer los tontos y mirar para otro lado”, también se permitió puntualizar en vista al debate de una nueva ley para establecer los incrementos.

Dicho esto agregó que pudo leer los contenidos de dos proyectos al respecto, diciendo que “son un espanto”, mencionando que uno mantiene un rezago de 3 meses. “Eso no está bien, hay que eliminar el rezago lo más que se pueda”, consideró.

“Dar aumento con el IPC mensualmente es bueno, aunque no se compone la pérdida, aquí se debería ver cómo solucionar a futuro las pérdidas de los jubilados”