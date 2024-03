Salteño quiere competir en el Mundial de Freestyle de fútbol y necesita nuestra ayuda

Futbol Freestyle o futbol de estilo libre, es un deporte en el cual se realizan malabarismos o trucos con una pelota de futbol utilizando cualquier parte del cuerpo, cabeza, piernas u hombros.

Enrique Torrico es un joven de 23 años, estudiante de educación física y deportista freestyle, quien busca representar a Argentina en el mundial de Fútbol Freestyle en Republica Checa que tendrá lugar del 15 al 28 de agosto.

Para ello necesita dos millones de pesos para el viaje de ida y vuelta y un millón de pesos aproximadamente para hospedaje, comida e inscripción.

Pero el joven no busca dinero sin trabajar por conseguirlo: “No quiero plata de arriba, sino que me ayuden a buscar la forma de conseguir la plata, si tiene productos para ayudarme a vender”.

Quienes puedan colaborar con Enrique, contactarlo a través de sus redes sociales:

Instagram: enrique.torrico

Facebook: Enrique Torrico