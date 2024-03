Alumnos de la UNSA ya pueden pedir turno para renovar el pase libre del colectivo

Esta noticia es para los estudiantes del nivel terciario y para los que cursan en la Universidad Nacional de Salta. Es que desde SAETA informaron que, para los primeros, ya está habilitada la renovación del pase libre por autogestión, mientras que para los segundos, están disponibles los turnos para el trámite.

¿Cuáles son los detalles? Según informó la empresa, los estudiantes regulares de nivel terciario del área Metropolitana ya tienen habilitada la renovación en terminales de autogestión del beneficio para alumnos terciarios, de segundo año en adelante.

No obstante, en todos los casos, los estudiantes deberán estar registrados en el Padrón estudiantil de SAETA. Si no llegaran a estarlo, será necesario que hagan el reclamo en los institutos a los que asisten, dado que muchos aún no entregaron las nóminas de inscriptos o continúan con el matriculado de nuevos alumnos.

En cuanto a los alumnos de la UNSa, SAETA dijo que ya tienen en su sitio web habilitado los turnos para la renovación del pase libre estudiantil. El apartado disponible es de acceso exclusivamente para estudiantes regulares de esa universidad y no habilita la gestión de otros grupos.

En los requisitos, se enlistó la fotocopia de DNI, la tarjeta SAETA, la constancia de alumno regular y estado curricular del SIU con las dos materias aprobadas a marzo del 2024 (con código QR). En el mismo trámite y, en caso de ser necesario ante el desgaste o desactualización de la foto, los estudiantes también podrán gestionar el duplicado de la tarjeta, trámite que tiene un valor de $1950.

Quienes no asistan al turno confirmado NO podrán habilitar uno nuevo, hasta 20 días corridos posteriores.

Asimismo se habilitó en el campus de la mencionada universidad una terminal de autogestión donde los alumnos regulares que integran el padrón proporcionado por la Universidad, podrán actualizar su beneficio para obtener la gratuidad provisoria hasta tanto realicen el trámite definitivo y con turno online en el Centros de Atención al Usuario, de calle Pellegrini 824.

Esa terminal está en el ingreso al predio universitario. Con la actualización provisoria, los alumnos regulares obtendrán la gratuidad hasta el martes 30 de abril, fecha tope para renovar el beneficio para el resto del año.