Milei apura el proyecto para bajar la imputabilidad a los 14 años

La detención del joven de 15 años acusado de fusilar a sangre fría al empleado de una estación de servicio de Rosario decidió al presidente Javier Milei a apurar la presentación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. El encargado de redactar la iniciativa es el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que desde su asunción, el 10 de diciembre, viene planteando como una de las prioridades de su gestión la reforma del vigente régimen penal juvenil, que permite situaciones como que ese crimen brutal quede impune.

Es una discusión que no es nueva para el Gabinete y menos novedosa es para el país, que ante cada episodio de asesinatos cometidos por menores de edad reinstala la discusión del límite de la imputabilidad -que hoy está fijada en 16 años- hasta que el interés por el debate se apaga por otro hecho, en una espiral interminable de desinterés que acumula víctimas sin justicia.

En la charla que Cúneo Libarona brindó el miércoles ante el Rotary Club de Buenos Aires, de la que participó Infobae, el funcionario contó que tenía previsto impulsar “un nuevo régimen penal la juvenil” porque “la ley actual es de 1980 y los chicos de 14 a 16 años de los años 80 no son los mismos chicos que hoy”, por eso hay que establecer un sistema que reduzca la imputabilidad pero que les dé propuestas de resocialización”.

Todavía no había caído el presunto asesino de Bruno Bussanich, el playero que trabajaba de noche en una estación de servicio Puma de Rosario y recibió dos disparos a quemarropa de un joven que, luego, se descubrió que tenía solo 15 años. Ese chico había recibido dinero proveniente de los clanes narcos que pretendían aterrorizar a la gente para forzar al gobierno de Santa Fe de Maximiliano Pullaro de flexibilizar las condiciones de detención en las cárceles de la provincia. Al joven -que estaba con el pelo teñido de rubio al momento del arresto- lo entregó un interesado en cobrar la recompensa de 10 millones de pesos.

El propio Pullaro, en una entrevista que hoy publica Infobae, contó la irracionalidad que tiene el sistema penal argentino. “Este chico hoy es no punible. Verá la jueza de menores qué hace, pero ahora podría estar libre”, contó el mandatario, quien planteó sin medias tintas su propuesta: “Tiene que haber ya, de manera urgente, una modificación del Código Penal, para que se permita que los menores que cometen delitos de mayores sean juzgados como mayores”.

Esta tarde, y después que el propio Milei se involucró en el tema y decidió apurar la presentación de la reforma en el Parlamento, el ministro de Justicia publicó en su cuenta de X: “Trabajando en la nueva Ley de minoridad con Patricia Bullrich y nuestros asesores, que próximamente enviaremos al Congreso. Nuestro objetivo es tener una sociedad en la que triunfe la justicia”.

Apenas se conoció la detención del joven de 15 años las reacciones en las redes sociales -X suele ser la caja de resonancia de estas cuestiones- apuntaron a reclamar un cambio en la legislación penal para que hechos de semejante brutalidad no queden sin castigo. Allí aparecieron dos formas de ver la cuestión que, aunque parecen similares, no lo son.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue tajante: “Se logró detener al asesino que fusiló al playero en Rosario: tiene 15 años. Delito de adulto, pena de adulto. Fin”, y recibió reposteo del presidente. “Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia. Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”, publicó, también en X, la ministra Patricia Bullrich, y también tuvo un reposteo de Milei.

Entre “delito de adulto y pena de adulto” -que no establece un umbral a partir del cual un joven puede ser pasible de ser enjuiciado y condenado a pena de cárcel- y el piso de los 14 años para ser culpable de un crimen, el ministro Cúneo Libarona está trabajado sobre esta segunda opción, según lo planteó el funcionario e Infobae pudo confirmar este sábado de fuentes oficiales.

El funcionario viene trabajando para armonizar en un solo proyecto el contenido de al menos 32 iniciativas que se presentaron en los últimos, de las cuales 30 coinciden en fijar en 14 años la responsabilidad. “Hay consenso sobre esto”, afirmó Cúneo Libarona, que aclaró que su iniciativa contempla al mismo tiempo, la creación de una instancia de resocialización para ofrecerle a aquel que reciba un castigo penal por un delito grave un tratamiento y una alternativa para salir de la actividad ilícita.

“El Estado no le presta atención a los menores, pero es un problema que no es de ahora. En Argentina los políticos hablan y escriben pero no hacen. Tenemos como proyecto el Régimen Penal de la Minoridad, porque hay que cambiar sustancialmente todo el sistema, no solo en cuanto a la inimputabilidad. Hoy, los jóvenes que están presos, para llegar a estar presos, cometieron delitos gravísimos, como robo con armas consumado, asociación ilícita, violación. Para cambiar esto no hay que meterlo preso solamente al chico, sino darle un tratamiento en serio, no esta porquería, porque esto es más crimen. Hay consenso que esto hay que cambiarlo, pero nunca se ha hecho”, afirmó.