Impuesto a las Ganancias: anticipan la actualización del piso y podría aplicarse un retroactivo

El lunes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció que el nivel del Impuesto a las Ganancias será actualizado y que las escalas serán diferentes a las que estaban vigentes en noviembre de 2023, antes de que la administración de Alberto Fernández derogara una parte de la tasa. Con respecto a la posibilidad de que sea tenido en cuenta el primer trimestre de 2024 para el cobro del impuesto, el funcionario nacional opinó que “si no se elimina” ese punto con la nueva ley “obviamente, como es anual, tiene que pagarse a fin de año”, pero que ese tema todavía lo está discutiendo el Ministerio de Economía.

“No sé. No puedo contestar eso hoy porque no tengo esa información”, señaló Francos al ser consultado sobre si la idea del Gobierno es eliminar este primer trimestre como retroactivo de una ley que aún no está vigente.

Sin dar datos precisos, Francos dijo que el piso de Ganancias “creo que empieza a partir de la suma de $1.200.000 para arriba, pero siempre en el entendimiento de que los números más bajos de la escala hagan un porcentaje mucho menor, porque hay algunos que hablan del 35% y esto no es así porque es un impuesto que establece una progresión”.

El ministro también mencionó a aquellos que no habían pagado el impuesto hasta ahora y que ahora podrían estar obligados a hacerlo porque sus salarios han aumentado. “No hay que preocuparse por eso. Todas esas cosas son tenidas en cuenta en la ley”, afirmó.

Además, Francos mencionó que la ley ómnibus no incluirá el tratamiento de Ganancias, sino que se incluirá en una nueva ley "especial" que se enviará al Congreso para discutir varios puntos relacionados con el tema fiscal como la moratoria, el blanqueo y las ganancias.

“Hay varios temas que son importantes. Uno de ellos tiene que ver con la improvisación con la que se hizo todo cuando se derogó el impuesto a la cuarta categoría. Se cometió una equivocación que haría que por el tercer trimestre del año 2023 tuviera que pagarse el impuesto, porque lo que hizo por decreto en su momento el gobierno nacional fue dictar una norma que decía que no se hacían las retenciones por parte de las empresas de la cuarta categoría”, dijo Francos. Y prosiguió: “Después, cuando se sancionó la ley se eximió de ese impuesto a partir de enero de 2024, por el cual quedo el último trimestre de 2023 en que supuestamente está la obligación de pagar ganancias aunque no se hizo la retención. Hay que corregir eso”.

El ministro también mencionó el debate sobre la Ley "Bases" que el Gobierno planea llevar a cabo antes del 25 de mayo, fecha en la que los gobernadores se reunirán para firmar el Pacto, y no descartó que se incluyan algunos puntos del capítulo laboral. "No fue una propuesta nuestra, pero lo estamos analizando", dijo, y agregó: "Surgió en conversaciones con algunos legisladores a los que les pareció importante. Uno de los temas más complejos es la regulación laboral, que es obsoleta en la Argentina, y que no genera el ánimo de los inversores para traer capitales”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) objetó el paquete de medidas, que proponía, entre otras cosas, modificar los cálculos de indemnizaciones, aplicar una "modernización laboral" e implementar un seguro de desempleo en reemplazo de las indemnizaciones. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró el paquete de medidas inconstitucional.

Francos expresó que durante este tiempo habló con los gobernadores, mantuvo reuniones y continuó avanzando, en referencia al vínculo del Gobierno con los líderes provinciales después de que rechazaran el paquete de leyes y de cara al pacto económico, fiscal, monetario y político que el Presidente convocó a firmar el próximo 25 de mayo. Y anticipó: “Seguramente la Ley ‘Bases’ se trate en el Congreso para fines de este mes. La idea es que tanto esto como la reforma tributaria que se va a enviar en los próximos días sean el primer paso hacia el pacto”.

Desmentida de Francos a Maximiliano Pullaro

Anteriormente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consideró que era necesario ajustar la administración de Javier Milei, sin embargo, destacó que la medida fue "muy fuerte" y que "los sectores populares, en lugar de la casta, están pagando el costo". El ministro del Interior negó estas afirmaciones calificándolas de "una apreciación".

“Está equivocado. Los sectores populares sufren un ajuste de la economía como todos los argentinos“, afirmó Francos en radio Rivadavia, y explicó que, al hablar de “casta”, el Presidente se refiere a las “decenas y miles” de personas que tenían contratos en el sector público, cuyo presupuesto se fue recortando durante los últimos meses. El funcionario del gabinete minimizó la crítica de Pullaro y aseguró que no busca “desdecirlo”. /La Nación