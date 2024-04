Aspirantes de la policía piden ser incorporados y amenazan con marchas: "No tenemos dinero"

Nuevamente, reclamos internos ponen en alerta a las filas policiales, justo a días del festejo de un nuevo aniversario. A través de una nota, dirigida al jefe de esa fuerza, un grupo de aspirantes de Segundo Año piden su ingreso como Agentes.

A riesgo de ser sancionados o recibir alguna represalia, como el traslado a destinos recónditos de la provincia, un grupo de aspirantes de Segundo Año de la Policía de Salta, hicieron llegar sus reclamos al propio jefe esa fuerza, comisario General Miguel Ceballos, por la demora de sus respectivos nombramientos en la institución.

La nota fue promovida por aspirantes de la ciudad de Orán, quienes remitieron la carta de reclamo con el título de “urgente”. “Necesitamos que se sepa lo que nos toca vivir porque lamentablemente dependemos de Usted y de su voluntad para que marche o no el destino que cada aspirante” de segundo año que espera ser nombrado “agente”.

En la nota, se hace mención a una demora de más de tres meses. “No entendemos porque debemos esperar tanto”, agrega la carta, en la que también se cuestiona la decisión de haber habilitado, en calidad de aspirante, de un gran número de aspirantes si, en realidad, no se contaba con los recursos necesarios para disponer luego sus nombramientos.

Los reclamantes reconocieron que estaban al tanto de que este trámite suele tener alguna demora, pero nunca tan excesiva y, en especial en un contexto de crisis como la que atraviesa el país. “Ya sabíamos que esto nos esperaba, lo escuchamos de las promociones anteriores, las que pasaron por lo mismo”, reza la nota que pudo ver en Redes sociales.

No obstante, “si no nos hacemos escuchar nadie va tomar cartas en el asunto por nosotros” justificaron y, en manera tajante, resaltaron que, al jefe de policía, este inconveniente no le importaría, “si no ya tendríamos novedades”.

Resaltaron el hecho de que varios de ellos, son padres de familia e incluso, varios tienen familiares a cargo, situación que se agrava día a día, pues “no tenemos dinero para solventar y tener que esperar sin saber hasta cuando” deberían ser oficializado sus nombramientos. “No sabemos nada”, remarcaron.

Podrían hacer "marchas"

Sin respuestas “Tenemos bien en claro que a nuestros superiores -jefe y sub jefe- no les interesa mucho y odian este tipo de mensajes, pero al tener la facilidad de hablar con el gobernador, queremos saber por qué no diligencian rápido el nombramiento”.

En otro párrafo, en tanto, no descartaron como medida futura de reclamo, llevar a cabo “marchas” a través de nuestros familiares. Además, de ello también adelantaron tener un mayor contacto con los medios de comunicación a fin de exteriorizar la situación que atraviesan.

No descartan tampoco que estas medidas pongan en riesgo su estabilidad laboral y sean blanco de represalias. Entre ellas, mencionaron retraso en el pago, o bien, que sólo le hagan efectivo un solo mes de los tres que ya llevan de servicio.

“Puede que nos manden a destino sin un peso o, tal vez, terminemos demasiado lejos, como Pluma de Pato”, sostuvieron. Para concluir, indicaron que la gestión reclamada no es muy compleja, pero que es vital para su estabilidad laboral, ya que, en calidad de aspirantes, no gozan de otras coberturas que sí son necesarias para sostenerse en tiempos tan difíciles.

“Nosotros también queremos ser funcionarios en actividad y con un pago mes a mes. Tampoco nos gusta exhibirnos así, pero lamentablemente es la única forma de que nuestra solicitud tenga respuesta”, concluyeron los aspirantes. La nota de reclamo, cabe resaltar, ya comenzó a circular por las redes sociales, siendo seguida por numerosos usuarios, quienes mostraron su solidaridad al pedido de estos jóvenes policías.